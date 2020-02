5 feminicidios que han sacudido a México en lo que va del 2020

"No están matando..." esa es la frase que se escucha con más frecuencia en las recientes movilizaciones de mujeres que salen a las calles para exigir justicia y un alto a la violencia de género. No hay que minimizar las cosas, el feminicidio no es una palabra "de moda" es un problema real que según cifras oficiales, le costó la vida a 1,006 mujeres durante 2019 en México. Mujeres que fueron golpeadas, baleadas, apuñaladas y hasta desolladas. Para entender mejor de lo que hablamos, es importante aclarar que el feminicidio, de acuerdo con la página www.gob.mx, "es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas".

Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. - A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. - Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. - Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. - Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. - La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. - El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. En este contexto, en lo que va del 2020, en México se han registrado varios casos de feminicidio, el último de ellos ha horrorizado a la población. En De10.mx recopilamos 5 casos que nos han sacudido...

1. Ingrid Escamilla

La joven de 25 años de edad fue asesinada el 9 de febrero de 2020. Tras una discusión con su pareja, Erick Francisco "N", de 46 años de edad, éste la apuñaló y la desolló, para luego arrojar parte de sus órganos por el inodoro y el drenaje de la calle. Los hechos ocurrieron en un complejo habitacional de la calle Tamango 258, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El agresor, que fue detenido tras confesar su crimen, usó un cuchillo de cocina para arrancarle la piel a Ingrid, desde la cabeza a las rodillas. Le quitó diversos órganos del cuerpo, al inicio los tiró por el inodoro, pero terminó tapando el drenaje. Este hecho causó conmoción, pero también mucha molestia en redes sociales, pues las fotos del cuerpo fueron filtradas e incluso publicadas en algunos medios de comunicación. Los restos de Ingrid, quien era licenciada en Administración de Empresas y maestra en Administración, fueron sepultados en Puebla, de donde era originaria, mientras que Erick Francisco fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

2. Minerva

Este fue el primer feminicidio del 2020. Ella tenía 42 años de edad y le quitaron la vida el 1 de enero en San Luis Potosí. Los informes oficiales indican que ella llegó a casa de unos familiares en compañía de un hombre llamado Fernando, para celebrar la llegada del Año Nuevo, en el municipio de Aquismón. Ambos salieron del domicilio en la madrugada y minutos después, los familiares de ella se enteraron que la mujer estaba tirada a media calle con una herida en el pecho; había sido apuñalada. Aunque Minerva fue trasladada a un hospital cercano, ya iba sin vida. De Fernando se sabe que tenía antecedentes penales por homicidio en Estados Unidos y que tenía pocos meses de haber iniciado su relación sentimental con Minerva.

3. María del Pilar González Llamas

Pili, como llamaban de cariño a esta joven de 20 años de edad, vivía en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ahí, a unas cuadras del centro en el que se encuentra su icónica catedral, fue asesinada el pasado 22 de enero. La joven vivía con su novio, ambos habían salido a la calle a comprar leche y pan. Se sabe que Pilar había recibido amenazas de una expareja pidiéndole que regresaran. Ese día, este sujeto apareció en una moto lanzando disparos al aire. Ella se echó a correr y llegó a una tienda donde se resguardó detrás del mostrador. Cuando el agresor entró y amenazó al dueño para que le dijera dónde se encontraba la joven, ella salió de su escondite y el sujeto le disparó en la cara y huyó. En Guanajuato no tardaron en suscitarse diversas manifestaciones, pues las autoridades de la entidad calificaron este hecho como homicidio, no como feminicidio.

4. Isabel Cabanillas de la Torre

Esta joven tenía 26 años de edad, era artista plástica, tenía su propia marca de ropa y era integrante del colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre, que lucha por los derechos de la mujer y contra los feminicidios. Además, tenía un hijo de cuatro años de edad. La noche del viernes 17 de enero, amigos y familiares reportaron su desaparición en redes sociales y se dieron parte a las autoridades para iniciar la búsqueda en Ciudad Juárez. Dos días después, el cuerpo de la artista juarense fue localizado en la zona centro de la ciudad, en una zona que forma parte del Corredor Seguro para Mujeres, con varias heridas de bala en el pecho.

5. Janeth Rubí

La madrugada del 26 de enero, Janeth Rubí de 26 años de edad murió estrangulada en la habitación de un hotel en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ella entró al hotel la noche del 25 de enero, con un hombre de aproximadamente 45 años de edad. No pasó ni una hora, cuando el sujeto salió y dijo en recepción que Janeth estaba terminando de vestirse y que saldría en un rato, así que dejó las llaves y se fue. Como la mujer no salió, los empleados decidieron abrir la puerta, pues nadie respondía dentro de la habitación. Fue entonces que hallaron el cuerpo desnudo de la mujer, en el piso, atada de pies y manos, por lo que dieron aviso a las autoridades.