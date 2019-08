4T pone fin a baile por Día del Abuelo

CIUDAD DE MÉXICO.

El tradicional concierto "Bailar es Recordar", que cada Día del Abuelo reunía desde hace más de 30 años a miles de adultos mayores para danzar y escuchar las canciones de reconocidos grupos de cumbia, mambo y rock and roll, que era financiado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), llegó a su fin debido a que por la política de austeridad del gobierno federal se decidió no apoyar más esta celebración.

Fuentes del gobierno federal consultadas informaron que la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) decidieron canalizar los recursos económicos que se gastaban en este baile para la rehabilitación de albergues para ese sector de la población.

"No se va hacer [el festival] este año [28 de agosto], obviamente por cuestiones presupuestarias y aparte también se está invirtiendo lo poco que hay en el presupuesto para los albergues y que están un poco descuidados, y es ahí donde le están invierto. Ahora se lleva un albergue ya remodelado".

El año pasado, Araceli Escalante Jasso, entonces titular del Inapam, advirtió que ante el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno impulsaría una política de austeridad, este festival no debería de desaparecer, "porque es un evento que esperan cada año miles de adultos mayores además de que la inversión provenía en su mayoría de empresas privadas".

Al evento era recurrente que secretarios de Sedesol acudieran al Palacio de los Deportes para felicitar a los abuelos, e incluso bailar con ellos. En la administración federal pasada se registró la asistencia de los exsecretarios de Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, y de Eviel Pérez Magaña.

En agosto de 2016, Meade Kuribreña "abrió pista" y manifestó ante 100 mil abuelitos que "lo importante en el baile no es ser el mejor, sino tener un grato momento de convivencia.

"Bailar es Recordar" nos recuerda que no sólo en el baile, sino en la vida misma, los adultos mayores nos guían", comentó en esa ocasión el entonces titular de la Sedesol.

No tenemos información, señala el Inapam. Debido a que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no ha divulgado la cancelación del concierto, usuarios de redes sociales han preguntado sobre la realización, a lo cual han respondido: "No tenemos información al respecto, en cuanto sepamos lo anunciamos en nuestra redes sociales".

Una usuaria de Twitter escribió que este miércoles será el "1er año en más de 20 que voy, que no se realiza #Bailaresrecordar... Estoy tiste".

"Bailar es Recordar" fue celebrado por primera vez en 1986 cuando el Inapam -entonces Instituto de la Senectud- impulsó esta iniciativa bajo el nombre de "Una Cana al Aire", en el salón Margo, de la Ciudad de México, con una asistencia de tres mil personas.

Fue a partir de 1990 que el evento gratuito se comenzó a realizar en el Palacio de los Deportes, donde llegaban a reunirse para convivir y bailar más de 100 mil personas provenientes en su mayoría de la capital de la República.