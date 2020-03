48 casos más de coronavirus

Ciudad de México.

La Secretaría de Salud informó que en México hay 251 casos de coronavirus confirmados, 48 más que el viernes, además de 697 sospechosos y mil 463 fueron descartados. En conferencia de prensa la noche de este sábado, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, resaltó que al día de hoy, "felizmente" en el país se mantiene la cifra de dos defunciones.

"En la gráfica observamos que 85% de las personas que tuvieron la enfermedad continúan en aislamiento, 15% ya fueron dados de alta por mejoría y 1% se refiere a las defunciones", dijo. Agregó que de los 251 casos confirmados, 70% han sido atendidos por la Secretaría de Salud y 20% por hospitales privados.

En cuanto a las medidas de prevención Hugo López – Gatell Ramírez comentó que la primera opción para el lavado de manos debe ser agua y jabón, llamó a los comerciantes a no incrementar de manera exorbitante los precios de este insumo. "En casos de no tener agua o jabón, el sustituto puede ser alcohol gel, esto empieza a ser sujeto de especulación comercial, se encarece, y medio litro que costaba 50 pesos se vende hasta en 300 pesos, es un abuso porque se especula con la necesidad en momento de crisis, ojalá los comercios tengan responsabilidad social y no quieran lucrar en un momento de necesidad de proteger a población", dijo.

Este viernes la Secretaría de Salud había actualizado el número de casos positivos de coronavirus Covid-19 en 203, además de contar con 606 casos sospechosos.