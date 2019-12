4 tips para cocinar un pavo

Recetas, baños, salsas, métodos, existen un sin n de formas para preparar un pavo en esta temporada, pero muchas veces aunque sigas al pie de la letra el instructivo algo no sale bien, por eso aquí te traemos 4 consejos para que esta navidad año nuevo tu pavo sea la estrella de la cena. Bien salado Para que no salga un pavo sin sabor el secreto está en la sal. Tres días antes agregale sal por todo el cuerpo, por dentro y por fuera y hasta por debajo de su piel, cúbrelo y envíalo al refrigerador. Justamente un día antes de la cena tira el jugo que ha soltado y regresalo al refrigerado, esta vez no lo tapes para que se haga crujiente

¡Sin carne seca! Sácalo del refrigerador a tiempo, puede ser una noche previa a la cena, o bien, la mañana de la festividad, esto ayudará sin duda a una cocción uniforme sin partes de carne duras y secas. Engrásalo Una vez a temperatura ambiente, podrás engrasar al pavo, tu mejor aliada será la mantequilla ya que traerá como resultado una carne jugosa y una piel verdaderamente crujiente. Super caliéntalo y cocínalo hasta el cansancio Horno o un grill, el punto es que esté muy muy caliente, el tiempo depende por supuesto de la lógica, seguir a veces instrucciones de temperatura y tiempo puede llevarnos a una mala cocción, la solución simplemente es cocinar hasta que esté listo, mueve alguna pieza, del pavo y si está suave, tierna, que todo mundo la pueda masticar entonces está listo. Por último, déjalo reposar al menos una media hora envuelto en papel aluminio, esto permitirá la liberación de sus jugos y un gran sabor inigualable.