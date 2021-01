300 Días de Cuarentena

Este domingo se cumplen 300 días desde que inició la cuarentena sanitaria decretada por la pandemia del Covid-19 en Tamaulipas, y aunque se ha avanzado en lo métodos de prevención, el acumulado de casos ya sobrepasó los 41 mil 800 y las 3 mil 400 defunciones.

Datos de la plataforma "Covid-19-Tam" exponen que Reynosa, la ciudad con mayor población de Tamaulipas ocupa el cuarto lugar de contagios con más de 5 mil 500 pacientes confirmados y un promedio de 150 más, bajo investigación.

Solo por debajo de Ciudad Victoria con 6 mil 300 casos, de Matamoros con 6 mil 700 y Tampico con poco más de 7 mil casos de forma respectiva.

Situación actual

A 300 días del aislamiento, lo que equivale a un promedio de 10 meses, la situación económica para el comercio local se visualiza con una mayor estabilidad, después de las temporadas de navidad y de fin de año que brindaron un "recuperación momentánea", al traer ganancias de hasta un 70 por ciento, principalmente para los vendedores de ropa, zapatos, perfumes, joyería y electrodomésticos.

Lo mismo para el sector restaurantero quienes a pesar de mantenerse al 50 por ciento de capacidad y de haberse declarado en quiebra apenas hace 4 meses, con más de una decena de negocios retirados, ahora confían en que de forma paulatina llegarán más inversiones o que se formarán nuevos proyectos.

Lo que se mantiene

Todavía permanece vigente el operativo vial "Doble no circula" que restringe la circulación conforme a la terminación de las placas, también, la recomendación para no salir de casa si no existe un motivo esencial, y de no hacer fiestas o convivios con personas ajenas al núcleo familiar.

Así como los filtros en los Puentes Internacionales donde se verifica que todos los extranjeros que ingresen tengan una causa válida, sin aceptar turismo o viajes familiares.

Mientras que, para ir al supermercado solo debe acudir 1 persona, y esta no debe estar acompañada de niños o adultos mayores.

Las clases presenciales continúan suspendidas, similar a las fechas para la apertura de bares o centros de entretenimiento nocturno.

Y el uso de cubrebocas, gel antibacterial y de sana distancia se mantienen como las reglas obligatorias al salir de casa.

Un panorama muy diferente al enero de hace un año, cuando en Tamaulipas no existía la palabra "coronavirus" y se hacían planes para los festejos patrios, de navidad, desfiles, eventos religiosos, entre otros que conllevan aglomeraciones.

La esperanza 2021

Al iniciar este año se puso en marcha un panorama de esperanza y alivio a la población, ya que de forma reciente, el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca anunció el arribo de las primeras 5 mil vacunas contra el Covid-19 a Tamaulipas.

Esto fue visto por diversas cámaras empresariales como una forma mitigar la curva de contagios y de regresar de forma paulatina a nuestras actividades cotidianas.

La vacuna terminaría con cualquier clase de reto o incertidumbre en cuestiones económicas y laborales, además de apoyar a traer mayor inversión.

Por lo pronto, seguimos pendientes de todos los decretos del Comité Estatal para la Seguridad en Salud que no indica cómo comportarnos y a dónde ir, ya que se definen horarios para la venta de diversos artículos o de servicios.