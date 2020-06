¡29 años después!

Tuvieron que transcurrir 29 años para que la legendaria banda británica The Psychedelic Furs sorprendiera a sus seguidores con el anuncio de un nuevo álbum, Made of Rain, el cual preparó con extrema cautela.

Quienes marcaron una época en los 80 gracias a "Heartbreak Beat", "Pretty in Pink", "The Ghost In You" y "Sister Europe", combinación de original post punk con sintetizadores al estilo del new wave y synth pop, además de haberse reunido fugazmente en el año 2000, no sentían seguridad plena de volver a hacer algo a la altura de su catálogo.

"Nos reencontramos hace 20 años, y mientras hacíamos tours hablábamos de la idea de hacer un nuevo disco, pero creo que estábamos con miedo, quizá, de salir con algo que estuviera por debajo de nuestro estándar.

VALE LA PENA LA ESPERA

"Como banda, siempre hemos revisado meticulosamente nuestra música, así que decidirnos a tomar este paso, porque pensamos que este álbum puede competir con nuestro primer trabajo (The Psychedelic Furs, 1980), es grandioso. Ya queremos hacer otro disco", dijo su bajista, Tim Butler, en entrevista telefónica desde Londres.

La larga espera valió la pena para el grupo, que había estado realizando giras con su material clásico, pues considera que su reciente creación logró un sonido actual, pero que no deja de remontar a sus primeros cuatro registros de larga duración.

"(Made of Rain) Me encanta, es uno de mis discos favoritos. Creo que este material estará arriba en el ranking, como lo estuvo Forever Now (1982). Nos la pasamos escuchando música nueva, en línea y en la radio; eso nos ayudó a mejorar nuestro estilo y a mantenernos actuales. "El sonido de nuestra nueva pieza es definitivamente reconocible como de The Psychedelic Furs, pero a la vez no suena viejo, sino de hoy", comentó Tim, cofundador del grupo junto con su hermano Richard, vocalista.

En los primeros tres adelantos del total de las 12 pistas que tendrá su octavo disco, "No-One", "You´ll Be Mine" y "Don´t Believe", se puede reconocer la voz rasposa de Richard, los riffs melancólicos de guitarra y el sonido oscuro en el saxofón, que son su sello.

La producción fue de Richard Fortus, ex miembro de The Psychedelic Furs y guitarrista actual de Guns N´ Roses, y la mezcla es de Tim Palmer, quien ha trabajado con David Bowie y U2.