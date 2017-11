265 cámaras y más de 2 mil elementos vigilarán el clásico regio

Monterrey, México (17 noviembre 2017).- Además de los 2 mil 710 elementos de seguridad, en el Estadio BBVA habrá 265 cámaras para detectar cualquier incidente.



Todos los accesos, pasillos, gradas, oficinas, baños y rincones del "Gigante de Acero" están bajo vigilancia, según constató CANCHA en un recorrido realizado el miércoles en la Semifinal de Copa entre Rayados y América.



El sistema de seguridad que tiene la casa de los Rayados es único en México, cada movimiento es seguido de cerca desde tres bases de operaciones en el inmueble para, si existe un caso de riesgo, pueda ser reportado y atendido de inmediato.



"Son 265 cámaras y entre 10 y 12 por ciento son activas, PTZ, las demás son fijas", expresó Javier Rodríguez, director de operaciones del Club de Futbol Monterrey.



"Están cubiertos todos los accesos, estacionamientos, vestidores, oficinas. Todos los juegos hay gente identificada, que se le detecta y se le pide que se retire del estadio por alguna razón, se les explican los motivos".



Durante la edición 112 del Derbi Regio, en la que un grupo de aficionados del Monterrey agredió a un pequeño contingente de seguidores felinos, se pudieron recabar imágenes que ayudaron a identificar a los agresores, pero además comprobaron que algunos de los agredidos fueron provocadores también.



Todo quedó recabado en las cámaras y debido a esto varios aficionados de Rayados no pudieron renovar su abono, además, los incitadores del problema están identificados y no tendrán acceso al BBVA aunque consigan abonos.



"No son bienvenidos y no serán bienvenidos en el estadio. Están identificados los principales provocadores, los que actuaron haciendo una provocación, los que no, no tenemos ningún problema. Aunque por supuesto la provocación no justifica el nivel de la agresión, pero eso ayudó a que sucediera".



En el inmueble hay tres centros de operaciones donde se graba lo que ocurre dentro y fuera del estadio, uno está a nivel del lobby, donde se puede ver lo que ocurre directamente en las gradas, otro en la parte baja del estadio, que maneja la mayoría de la cámaras instaladas en el inmueble y uno más que únicamente sigue los movimientos de la barra albiazul llamada La Adicción.



"No existe otro estadio que tenga tantas cámaras instaladas", aseguró Rodríguez. "Sí existen los mismos sistemas, pero un poco más limitados".



Además de este sistema de vigilancia se atienden denuncias anónimas vía telefónica o whtasapp en las que cualquier seguidor puede reportar a un aficionado violento, a alguien que esté fumando o consumiendo sustancias prohibidas, que arroje objetos de la parte alta a la bajo o bien a la cancha.



Así que será muy difícil que un aficionado que cometa algún acto violento no sea detectado y remitido a las autoridades.