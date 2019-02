25 AÑOS Y CONTANDO

El rudísimo de Reynosa, Imagen II, está de manteles largos en este 2019, pues festeja 25 años de carrera en los cuadriláteros. El polémico luchador visitó el estudio de El Mañana Deportes para engalanar los "Miércoles de Invitado". Habló de como fueron sus inicios en el deporte de los costalazos, reveló quienes han sido sus ídolos, presumió algunas de las capuchas que ha ganado y defendió a capa y espada la calidad de la lucha libre local.

"Mi mascara no se la apuesto a cualquiera, tiene que ser muy buen luchador, se que muchos la quieren pero que hagan fila", respondió, al cuestionarle ¿Cuando apostará nuevamente su tapa?.

Más amado que odiado, Imagen II ha logrado que el público lo respete a pesar de ser un rudo de grueso calibre.

"La gente va y apoya, me piden la foto con gusto, a veces también me la mientan muy seguido, pero ya estamos acostumbrados, me siento orgulloso de ser luchador", afirmó el integrante de La Legión.

Ser luchador es la mejor herencia que le pudo haber dejado su padre, quien fue conocido en Cadereyta, Nuevo León como La Paloma Cantú. Es un cuarto de siglo arriba de los encordados, pero nunca olvida el comenzó de su historia.

"Mi hermano y yo nos subimos a un ring que estaba en un recreativo y nos empezamos a dar, poco a poco se fue juntando gente para vernos, recuerdo que mi papá nos dijo muy serio, quieren ser luchadores de verdad, teníamos menos de 13 años, la respuesta fue un si y nos llevó con su amigo el Rey Negro para entrenar", relató el enmascarado.

Desde aquel momento su vida cambió y se entregó en cuerpo y alma al deporte de sus amores. Se inspiró en sus dos grandes ídolos, el llamado Geniecillo Azul, Lizmark y Oro, localmente ya admiraba al Halcón de Oro y al Asterisco.

Actualmente es una de las estrellas de Panther Promotions, pero sus primeras carteleras fueron con Promociones Juba y Noa Noa, esto en el desaparecido Palenque de Gallos.

"Me acuerdo de muchas luchas, pero nunca olvidaremos la primera que fue nuestra primera victoria, debuté haciendo tercia con mi hermano (Imagen I) y la Cobra, contra el Astro de Matamoros, Cíclope y King Bull", recordó con mucha emoción.

Imagen II fue muchas veces campeón de parejas junto a su hermano Imagen I (q.e.p.d.), además, entre sus trofeos más preciados se encuentran las máscaras de Puma del Norte, La Tortuga, El Filarmónico, Súper Boy y Magnifico.

El rudo tiene varios retos, pero luchar nuevamente fuera de Reynosa es algo que tiene como principal objetivo en este 2019.

"Voy por más campeonatos de tercias, a recuperarlos, ser campeón individualmente, este 2019 voy con todo, tengo platicas con empresas fuera de aquí porque es algo que se extraña, quiero demostrar que todavía queda Imagen para rato", aseguró.

Imagen II asegura que la calidad de los luchadores reynosenses está a la altura de las grandes empresas y no lo dice cualquiera, lo dice alguien con 25 años de carrera y con mucha cuerda por delante.

"Yo pienso que estamos a la par de las estrellas de allá, de Triple AAA o del CMLL, pero por eso nos tenemos que seguir preparando siempre, nunca aflojar el paso", finalizó.