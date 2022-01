2021, el año en que resurgió la música en vivo

Pero no fue sino hasta casi a finales del segundo semestre del 2021 que las actividades retomaron el camino en la CDMX, quedando inscritos en el historial los conciertos de Bauhaus y Panteón Rococó como históricos, al igual que ciertas pinceladas brillantes en los festivales Corona Capital y Flow Fest.

El retorno se logró debido a la vacunación, requisito indispensable de los asistentes para acceder a los inmuebles con certificados de esquema completo e incluso con pruebas negativas de covid-19, PCR o antígenos, además de los habituales protocolos de toma de temperatura y uso de cubrebocas.

En espacios públicos y calles

Las multitudes salieron nuevamente al cemento de la urbe, luego de que el gobierno de la CDMX liderado por Claudia Sheinbaum, en complicidad con la recién estrenada alcaldía Cuauhtémoc a cargo de Sandra Cuevas, organizaron el "Desfile Internacional del Día de Muertos. Celebrando a la Vida" (el domingo 31 de octubre). El pintoresco recorrido de 8.7 kilómetros contempló desde el Zócalo hasta Campo Marte, en un viaje por las tradiciones mexicanas con cráneos gigantescos, catrinas y ofrendas. Las críticas no se hicieron esperar, por ejemplo, Blanca González Rosas en su columna de Arte en la revista Proceso (#2350), calificó este desfile como una banalización del Día de Muertos:

"¿Qué valores culturales proyecta un producto como el desfile mencionado? Copiado de la película que se apropió de elementos icónicos de la tradición mexicana –como los cráneos--, resignificándolos a la manera de los desfiles norteamericanos –como el famoso Día de Acción de Gracias de Nueva York en el que hay música, bailables y carros alegóricos--, el desfile de la CDMX unifica a los distintos protagonistas a partir de un maquillaje de rostros descarnados. Igual que el desfile con el que empieza la película de James Bond ´Séctre 007´. Reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2008, la celebración del Día de Muertos en México no merece ser banalizada."

En cambio, el Complejo Cultural Los Pinos como espacio público destacó por el encuentro musical "Rebeldía Urbana" (27 de noviembre), recital que enalteció la fuerza femenina con figuras de distintas generaciones: Nina Galindo, Cecilia Toussaint, Lety Servín, Julia Castillo, la griega Alexandra Gravas, Valentina Barrios y María Inés Ochoa, ésta conjuntando un sentido Homenaje a Amparo Ochoa.

El recinto cultural dirigido por Homero Fernández Pedroza, recibió también al trovador poblano Carlos Arellano el 27 de noviembre, acompañado de Chario Mánez en las percusiones y Gustavo Espíndola en la eléctrica. El rockero rupestre de Quál, Fausto Arrellín, hizo lo propio después, apoyados todos los músicos por Gabino Palomares y el equipo de promotores Iris Bringas y el librero oaxaqueño Enrique Aguilar Cruz.

Y aunque el gobierno local tenía programado el tradicional concierto de fin de año el 31 de diciembre del 2021, para prevenir contagios, decidió posponer la festividad que se realizaría en la Glorieta de la Palma. Del mismo modo, adelantó el cierre de la "Verbena Navideña" en el Zócalo capitalino.

LUCC, We Rock y Foro Alicia

Entre los anuncios para la escena musical independiente es importante mencionar el resurgimiento del histórico foro alternativo de rock, arte y contracultura "La Última Carcajada de la Cumbancha" (LUCC) del promotor Eduardo "Lalo" Barajas anunció un Festival Rupestre para retomar vuelo en su casona de la calle Perpetua número 4, actual sede del recinto teatral El Telón de Asfalto.

A "Lalo" Barajas la entrada de la alcaldesa Sandra Cuevas a gobernar la Cuauhtémoc ya le había asestado un golpe al entrar en funciones, arrebatándole la programación del Teatro María Rojo en Tlatelolco,

Y aun cuando Barajas acordó en Telón de Asfalto abrir el espacio con tres días de presentaciones musicales juntando a los mejores integrantes del movimiento de rock rupestre y cantantes como Úrsula Kemp, Tere Estrada "La sirena del rock", Iris Bringas con Jehová Villa y "La rumorosa", a la par de un ciclo de cine rupestre, conferencias sobre el rock nacional, y "vendimia de libros", el mencionado Manuel Palazuelos, uno de los socios encargados de El Telón de Asfalto reculó y echó abajo la apertura del LUCC sin más.

El proyecto de Barajas busca mantener la esencia que originalmente dio vida al legendario LUCC desde 1987 hasta finales de 1992; pero ahora a causa de la actitud pusilánime, además de notoria falta de profesionalismo y experiencia en conciertos de rock, el LUCC de Barajas tendrá que buscar personas más competentes para presentar a músicos de antaño y emergentes e impulsar así a artistas de las nuevas generaciones.

Destacó en redes sociales la honorable charla intitulada "Rockdrigo González, el profeta del nopal", en homenaje de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA al rockero Rodrigo Eduardo González Guzmán, como parte de su 36 aniversario luctuoso el pasado 19 de septiembre con la participación especial de Gerardo Enciso, Fausto Arellín, Benjamín Anaya, Roberto "Beto" Ponce y Genoveva González, hermana del también llamado "Sacerdote del rock rupestre".

En formato virtual también se festejaron los 50 años del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro (11 y 12 de septiembre). Con una transmisión desde el "Faro" Cosmos, participaron algunos fundadores y nuevos valores generacionales como los Dug Dug´s, la blusera Maricela Durazo junto al rockero Javier de la Cueva, Heavy Nopal y Jessy Bulbo, por mencionar unos cuantos. El show también contempló una emisión especial a distancia con las leyendas vivientes Javier "El Brujo" Bátiz y su hermana vocalista Baby Bátiz.

Otros foros alternativos caminaron a paso lento, pero seguro. Uno de ellos es "We Rock", espacio independiente nacido en la CDMX, lanzó su propio sello discográfico dedicado especialmente a la nueva ola de artistas en el país en pro de erigirse con una identidad propia, teniendo como estrella a la joven cantautora sudcaliforniana Abril Vázquez (coutora de "Baja Nena").

El baterista de Randy Ebright (Molotov), al lado del abogado y melómano José López Alonso, conforman la empresa cuya sede está en Narvarte (Heriberto Frías, número 217), fungiendo como mentores el rockero Alfonso "Poncho" Toledo (Los Concorde y ex integrante de La Lupita), así como el productor Maurizio Terracina. Los apoya el actor sinaloense Alfonso "Poncho Varitas", fundador del legendario Las Varitas Bar & Rock de La Paz y Los Cabos, Baja California Sur.

El 20 de agosto, el Multiforo Alicia de "Nacho Pineda" fue el escenario donde músicos del Movimiento del Rock Rupestre honraron al trovador alvaradeño Roberto González, autor de "El huerto", ante su fallecimiento ocurrido 20 de mayo. Encabezado por blusera mexicana Nina Galindo y Julia González Larson (hija del fundador del cuarteto Un Viejo Amor, y su compañera Raquel Larson Guerra), el recital enalteció el legado sonoro de "El poeta del rock rupestre" en una intensa velada de ensueño y nostalgias. En noviembre, Pineda previó el cierre del Alicia tras 26 años en charla con Luis Hernández Navarro, a quien dijo:

"La pandemia ha sido muy pesada. No entendemos por qué tanto desprecio por parte de las autoridades culturales. Jamás nos voltearon a ver. Nunca nos mandaron llamar. La mitad de los lugares independientes cerraron. Al Alicia le está llegando su tiempo. Creo que el [año] 22 es como nuestra despedida. Vamos a pagar nuestras deudas, hacer los actos que nos gustan, trabajar con las bandas con las que iniciamos, cerrar el círculo y despedirnos."

¡Que vivan las mujeres!

Gran parte del 2021 transcurrió entre shows virtuales, autoconciertos y palcos al aire libre, alternativa que iluminó las emociones de la audiencia y reactivó la economía del sector.

La sensibilidad femenina vibró musicalmente durante tres días a través del festival ¡Que vivan las mujeres! (6, 7 y 8 de marzo), en un espectáculo de incesante creatividad artística, libertad y consciencia de género. Fue un evento organizado por el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de las Mujeres, con las figuras de Iris Bringas, Jenny Beaujean, Caña dulce y Caña brava, Bere Contreras, Renee Goust, Silvana Estrada, Denise Gutiérrez, Hispana, Kenny y los Eléctricos, Leiden, Natalia Lafourcade, Marisa Nur, Olinka, Alejandra Robles "La morena", Vivir Quintana y Ximbo.

Por su parte, Natalia Lafourcade y Mónica Vélez reunieron a más de 20 artistas mujeres para el festival "Voz a tu voz" (26 de marzo), a través de las redes sociales de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Bajo el lema "Mujeres Tejiendo sus Voces", la iniciativa en esta primera edición destacó por los nuevos cantos a la par de carreras consolidadas.

El festival Pa´l Norte asombró el 17 de abril en universos virtuales de inmersión y escenarios de arte digital, donde aparecieron los norteños Intocable y el Dj Martin Garrix. Los autoconciertos en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez permitieron un aliciente económico para artistas, músicos y quienes viven de la industria. En ese formato figuraron Ximena Sariñana, La Cuca y Paté de Fuá. Ante una mayor apertura se avanzó hacia los conciertos desde "palcos al aire libre" en el mismo Autódromo, donde las personas ocupaban un lugar estilo "VIP" a la distancia del resto del público. Ahí tocaron Los Ángeles Azules, Caifanes, Intocable, Porter, Molotov, Siddhartha y Moderatto.

Bauhaus y Panteón Rococó

Si la música murió en el 2020, la espera de su renacer valió la pena: tras un largo tiempo reprogramaron en 2021 el ansiado show de los ingleses Bauhaus y el festín de aniversario número 27 de los mexicanos Panteón Rococó.

Deuda saldada el pasado 23 y 24 de octubre en el Parque Bicentenario con la banda insignia del rock gótico comandada por el enigmático vocalista Peter Murphy, para inscribir el primer concierto masivo en la capital luego del confinamiento. Relucientes atmósferas post-punk emanó el ensamble surgido en 1978 en Northampton, también integrado por Daniel Ash (guitarra y saxofón), David J. (bajo) y Kevin Haskins (batería). Los vampiros Bauhaus concretaron dos exitosos conciertos de ensueño y arte oscuro en la ciudad de México. De lo mejor en el expirado 2021.

A su vez, Panteón Rococó logró tres tocadas en el Foro Sol, cada una con alrededor de 60 mil asistentes en tremendo pachangón ska (10, 11 y 12 de diciembre). La agrupación liderada por el "Dr. Shenka" brindó varias dedicatorias: a las personas desaparecidas en el país y a las que perdieron la batalla contra el coronavirus, así como una serie de tributos musicales en honor a "Lalo Tex", Óscar Chávez y al "Sax" de Maldita Vecindad.

Estalló el alarido

El Corona Capital significó el regreso de los festivales masivos a la CDMX, donde se impuso la alucinante magia australiana de Tame Impala y los estadunidenses Twenty One Pilots. La fiesta multitudinaria con acceso bajo protocolos sanitarios congregó en su apertura, el sábado 20 de noviembre, a 59 mil 600 asistentes y para el cerrojazo del domingo 21 del mismo mes, a 62 mil personas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tame Impala concretó un excelente show con una producción cobijada de rock y psicodelia. Kevin Parker, líder creador del ensamble originario de Perth, Australia, compartió viajes sensoriales y ambientaciones coloridas de ensueños hippies al rasgar de "Elephant" y "Apocalypse Dreams". La iluminación generó atmósferas de ciencia ficción, en un destellar de genialidad instrumental a través de "Runway Houses City Clouds" y "New Person, Same Old Mistakes".

Por su parte, con Twenty One Pilots se gozó del ingenio escénico del baterista Josh Dun y el vocalista Tyler Joseph. Velozmente hipnotizaron a sus fans en fusiones de pop, hip hop, rap, indie, electrónica y rock. La audiencia en especial juvenil alcanzó el éxtasis con "Saturday" y "Level of Concern". Despedida inexorable con "Shy Away" y "Trees", dibujaron los recuerdos eternos del festival.

El encuentro también consagró sus memorias con la cantante neoyorquina "LP", la francesa Jehnny Beth, los rockeros británicos Royal Blood y los cánticos de la noruega Aurora Aksnes. El Corona Capital confabuló el regreso anhelado de los festivales masivos y en espera de la próxima edición en 2022.

Alrededor de 75 mil personas disfrutaron del Flow Fest 2021 (27 de noviembre), con más de 12 horas de reguetón y música urbana, en donde brillaron las estrellas del "perreo" Ozuna, Nathy Peluso y Jhay Cortez, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A State Of Trance (ASOT) en el Foro Sol dispuso de la fuerza electrónica del Dj y productor neerlandés Armin Van Buuren (19 de noviembre). Además, los respetables regios en Monterrey lograron su primer festival masivo en todo el país con el Pa´l Norte 2021 (12 y 13 de noviembre), encabezado por Tame Impala y Foo Fighters.

El Auditorio Nacional de la CDMX abrió sus puertas con Morat, reluciendo aparte la internacional Lila Downs y "El Portillo" Alejandro Fernández; en la vetusta Arena Ciudad de México actuaron los Hombres G.

El futuro nos alcanza

El presente año resulta esperanzador para la maquinaria de los conciertos en nuestro país, por lo que ya existe una larga agenda.

La empresa Ocesa posee una extensa lista de shows, por ejemplo: en el Foro Sol desfilarán Ricky Martin (8 de marzo), Foo Fighters (15 de marzo), Maroon 5 (30 de marzo), Coldplay (3 y 4 de abril), The Killers (29 de abril), Justin Bieber (25 y 26 de mayo), Iron Maiden (7 de septiembre), Dua Lipa (21 de septiembre) y Rammstein (1, 2 y 4 de octubre).

En Palacio de los Deportes: Enrique Bunbury (11 y 12 de febrero), Caifanes (19 de febrero), Zoé (5 de marzo), Marc Anthony (11 y 12 de marzo), Interpol (28 de mayo) y el tremendo Roger Waters, de Pink Floyd (14 y 15 de octubre). En el Pabellón Oeste del Palacio, Idles (23 de marzo).

Teatro Metropólitan del Centro Histórico: Nacho Vegas (26 de marzo), Carlos Sadness (1 de abril) y Erasure (15 de julio), y el Pepsi Center a Parcels (1 de abril), Odisseo (14 de mayo), Greta Van Fleet (16 de mayo) y Louis Tomlinson (17 de junio).

Ya calienta motores también el festival Electric Daisy Carnival, EDC, (25, 26 y 27 de febrero, Autódromo Hermanos Rodríguez), contando con Deorro, Markus Schulz, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Zedd y Shei. En cuanto a las candilejas del Vive Latino (19 y 20 de marzo, Foro Sol) destacan entre sus invitados a La Maldita Vecindad, Siddhartha, Julieta Venegas, Fernando Delgadillo, Los Fabulosos Cadillacs, Pixies, Limp Bizkit y MS.

En el interior del país sobresale el Tecate P´al Norte, en Monterrey (1 y 2 de abril), con The Strokes y Maroon 5. El llamado festejo Vaivén en Morelos (30 de abril) con Sigur Rós, Jungle, Porter Robinson y Cut Copy. Asimismo, el Pulso GNP en Querétaro (7 de mayo) con Gorillaz, Hot Chip y The Neighbourhood. Aparte, el Tecate Supremo en Chihuahua (7 de mayo) con Café Tacvba y Panteón Rococó y el Corona Capital de Guadalajara (21 y 22 de mayo), Jalisco, con The Strokes y Kings of Leon. Para el festival Ceremonia en la CDMX del 2 de abril no hay todavía artistas invitados.

El Auditorio Nacional reabrirá sus puertas a El "Caballero de la Salsa" Gilberto Santa Rosa (15 de enero), El Haragán y Compañía (3 de febrero), Willie Colón (5 de febrero) Los Ángeles Azules (9 de febrero), Alejandro Fernández (17 y 18 de febrero), Sebastián Yatra (23 de febrero), Moderatto (9 de marzo), La oreja de Van Gogh (25 de marzo), 31 Minutos (27 de marzo), A-ha (2 de abril), Enanitos Verdes (29 de abril) y Babasónicos (12 de mayo).

La Arena Ciudad de México dará foro al tenor Plácido Domingo (4 de febrero), hallado culpable de acoso sexual en 2020; Jonas Brothers (22 y 23 de febrero), Rauw Alejandro (26 de marzo), Farruko (19 de mayo) y All Stars Ska Reggae Sinfónico (25 de septiembre). La promotora Eyescream traerá a Soen (11 de marzo, Lunario del Auditorio Nacional), Nürnberg (12 de marzo, Circo Volador), Motorama (1 de abril, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes) y Buerak (23 de junio, Lunario). Al foro Indie Rocks! arribará Rojuu (29 de enero) y Lebanon Hanover (5 de febrero). Al foro Centro de Salud Syzygyx (8 de enero).