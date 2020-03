´2020 punto de partida para la nueva realidad´

Ciudad de México.

El 2020 debe ser recordado como el año en el que las mujeres impulsaron un cambio para tener una sociedad más igualitaria y donde prevalezca la paz entre hombres y mujeres, señaló la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa.

Durante el desayuno 104 Mujeres Líderes, organizado por El Universal, la ministra destacó la marcha feminista del pasado 8 de marzo y el Paro Nacional del 9 de marzo, movimientos con los que la población femenina exigió su derecho a vivir una vida libre de violencia.

"2020 debe ser el punto de partida para moldear una nueva realidad para esas mujeres que hoy requieren de nuestra solidaridad", señaló Esquivel Mossa, al mismo tiempo que reconoció a todas las mujeres que asistieron al encuentro.

De igual forma, reconoció el liderazgo del Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, quien dijo, se mostró solidario y cercano a las demandas de las mujeres.

"Hoy estamos reunidas 104 mujeres que nos desempeñamos en distintos espacios de la vida pública, mujeres que compartimos una visión y misión y que aspiramos a transformar a México en un país donde se reconozca plena igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, nuestro liderazgo hoy nos compromete a hacer eco de esas voces, que nos llama a actuar y potenciar el cambio hacia una sociedad incluyente", dijo la ministra.

Recordó que en 2018 ocurrieron 3 mil 752 defunciones dolosas de mujeres, la cifra más alta en los últimos años.

"¿Que sigue después del 8 y 9 de marzo? Una alianza gobierno y sociedad hacia el cambio cultural desde el hogar la escuela, instituciones públicas, privadas, que no tengan cabida prejuicios, estereotipos, roles de género que propician discriminación y violencia, no más techos de cristal, no más pisos pegajosos", concluyó la ministra.