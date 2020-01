2020 Lleno de nostalgia

E l año está lleno de sorpresas y nostalgia en el entretenimiento: desde el regreso de los ídolos musicales de los 90 hasta las historias de la infancia que se recrearán en el cine, así como series de muchos años que terminan. Esta década servirá para cerrar los ciclos del pasado y crear nuevos.

Esta es la lista de los estrenos más esperados del año en lo que respecta a música, cine, teatro y televisión abierta, de paga y streaming y que podremos disfrutar en México.

ESTRENOS EN CINE

Mientras en la música tendremos una variedad de festivales como el Ceremonia, Electric Daisy Carnival, Vive Latino, Corona Capital y Hell & Heaven, en el cine veremos el estreno de La mujer maravilla 84, con Gal Gadot, más live action en películas de Disney como Mulán y personajes de cómic como Black widow; en cuanto a series, las que se van, como Criminal minds y Supernatural, temas inspirados en la realidad, como Narcos México temporada 2 y en teatro, aprovechando el auge de los musicales, se espera el debut de Aladdín.

Mujer Maravilla, estreno 7 de febrero: La película dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot vuelve a tomar el lazo de la verdad, ahora ubicándose hace más de 30 años en la historia.

CONCIERTOS

*Backstreet Boys, 20, 21, 22 febrero: La boy band estadounidense regresa a México para hacer recordar el pop de la década de los 90 e inicio del siglo XXI con tres fechas en el Palacio de los Deportes, en donde evocarán la nostalgia con "Larger than life", "The call", "Get down", entre otros temas. El concierto será parte de su DNA World Tour y con él también visitarán Guadalajara el 21 y 26 de febrero para después viajar a Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

*Ricky Martin, 21 de marzo: El cantante puertorriqueño regresa a México por la conquista de un nuevo escenario: el Foro Sol, para más de 50 mil personas, con su gira Movimiento.

Hell & Heaven, 14 y 15 de marzo. Para los que aman el metal, el festival Hell & Heaven llevará a cabo su quinta edición en la que se presentarán bandas como Powerwolf, Paradise Lost, Static –X, Amon Amarth y Rhapsody, entre otras. La cita es en el Parque Oceanía.

*Camila Cabello, 25 de agosto: La cantante cubano-estadounidense pondrá a bailar a miles de fanáticos con su show en el Palacio de los Deportes en el que estrenará su nuevo álbum Romance que incluye el tema "Señorita".

*Harry Styles, 3 de octubre: Exintegrante de One Direction, llegará al Foro Sol para interpretar temas como "Lights up", "Sign of the times" y "Sweet creature".

FESTIVALES

*Vive Latino, 14 y 15 de marzo. El Foro Sol se iluminará con la participación de Guns N´ Roses, The Cardigans, 31 minutos, Mogwai, Vicentico y The Rasmus, entre muchos más.

*EDC, 28 y 29 de febrero: El festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC) tendrá exponentes como Armin Van Buuren, David Guetta y Tiësto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

TELEVISIÓN

*Los pecados de Bárbara: Producida por Mónica Lozano y protagonizada por Diana Bovio, Eamon O´Farrill y Regina Orozco. Cuenta la historia de Bárbara, quien gracias a su esposo se termina convirtiendo en #LadyFayuca por un delito que no cometió.

*This is us: La segunda parte de la cuarta temporada de esta historia retrata la vida de un grupo de personas que comparte aspectos como el día de su cumpleaños y cómo se relaciona de manera fortuita. Se estrenará a través del canal Fox Premium.

TEATRO

*Aladdín: Las audiciones para el montaje de Disney comenzarán a principios de este mes. La producción se estrenó en Broadway en 2014 y fue nominada a cinco premios Tony, además de una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Musical.