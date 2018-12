2018 un año agridulce

"Este ha sido uno de los mejores años de mi carrera y uno de los peores de mi vida" Ariana Grande, cantante.

Madrid, España

Ariana Grande puede tener 46.9 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify (ya es la artista más escuchada de la plataforma en todo el mundo), vender muchos discos ("God is a Woman" y "No Tears Left to Cry" de su tercer álbum, Sweetener, han figurado en el top 10 de Billboard simultáneamente varias semanas) o convertir una canción en un fenómeno pop ("el videoclip de Thank U, Next" batió récords en YouTube con 55 millones de reproducciones en 24 horas).

Sin embargo, su éxito profesional, como señaló al recoger su premio a Mujer del Año por Billboard, no tiene por qué conjugar con el personal.

TERRORISMO

En mayo de 2017, Grande padeció un atentado terrorista mientras ofrecía un concierto en la gira Dangerous Woman en Manchester (22 muertos y 116 heridos).

Uno de sus ex novios, Mac Miller, murió por sobredosis accidental hace unos meses en plena depresión y su última pareja, el cómico Pete Davidson, está fantaseando con el suicidio en sus redes sociales.

"Quiero aprender a darme el amor y perdón que di en el pasado frívolamente a los hombres, pero a mí misma, ojalá, a partir de ahora", dijo sobre el escenario.

"No digo que haya sido el peor año para que se compadezcan de mí, lo digo porque cualquiera que me vea ahora pensaría: 'Mira, es la mujer del año, está en el pico de su carrera y es capaz de poner orden en todas sus mierdas'. Y sí, puede que lo parezca, pero no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo", afirmó.

FALLECE UN EX

En mayo, cuatro meses antes de que Mac Miller muriera por sobredosis y ante un tuit que acusaba a la cantante de que el rapero condujera borracho al poco de romper la relación, Grande respondió contundente.

"Me he preocupado por él y he tratado de apoyarlo para que se mantuviera sobrio y he rezado por su estabilidad durante años, pero culpar o avergonzar a una mujer por la incapacidad de un hombre de mantener su vida en orden es un problema más gordo. Por favor, paremos esto", escribió.

Cuando Mac Miller falleció accidentalmente por sobredosis de cocaína y fentanilo, en septiembre de este año, la cantante tuvo que inhabilitar los comentarios de su cuenta de Instagram porque se le culpaba de la muerte y depresión del rapero.

Una situación similar se ha vuelto a dar este mes, cuando Pete Davidson, con quien mantuvo una de las relaciones más escudriñadas este 2018, expresó tendencias suicidas en Instagram.

LA CULPAN

De nuevo, Grande bloqueó el poder comentar en su cuenta durante unas horas para evitar verse inculpada de nuevo por la salud mental de otra ex pareja.

La cantante, lejos de ofrecer entrevistas amarillistas, ha verbalizado en contadas ocasiones cómo se ha sentido tras estos episodios. Su estrategia pasa por volcar esa resaca emocional en su creatividad musical.

De ahí precisamente han nacido varios sencillos y un álbum que sirven como puerta a sus vivencias (en Sweetener, "Breathin" responde a los ataques de pánico que sufrió tras el atentado, al igual que el himno en positivo "No Tears Left to Cry" mientras que "Thank U, Next" es una especie de homenaje a sus ex, pero reclamando un derecho a rehacer su vida. (Reforma)