20 ganadoras a Mejor Película

Ciudad de México.

Este año, nueve producciones cinematográficas compiten por el Óscar a Mejor Película, pero antes de que conozcamos al gran ganador de 2020 te presentamos un listado de los filmes que han logrado el galardón en las últimas dos décadas y su taquilla.





20 cintas laureadas en el Óscar

Te presentamos un recuento de las cintas que se han coronado como Mejor Película en las últimas dos décadas en los Premios Óscar.

Año: 2000

Belleza Americana (American Beauty)

Director: Sam Mendes

Reparto: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch.

Taquilla mundial: 356, 296, 601*

Año: 2001

Gladiador

Director: Ridley Scott

Reparto: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, ?Connie Nielsen.

Taquilla mundial:

460 583,960*

Año: 2002

Una Mente Brillante (A Beautiful Mind)

Director: Ron Howard

Reparto: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly

Taquilla mundial: 316,791,257*

Año: 2003

Chicago

Director: Rob Marshall

Reparto: Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere.

Taquilla mundial: 306,776,732*

Año: 2004

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey

Director: Peter Jackson

Reparto: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi.

Taquilla mundial: 1,120,424,614*

Año: 2005

Golpes del Destino (Million Dollar Baby)

Director: Clint Eastwood

Reparto: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman.

Taquilla mundial: 216,763,646*





Año: 2006

Alto Impacto (Crash)

Director: Paul Haggis

Reparto: Don Cheadle, Sandra Bullock, Thandie Newton.

Taquilla mundial: 98,410,061*

Año: 2007

Los Infiltrados (The Departed)

Director: Martin Scorsese

Reparto: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson.

Taquilla mundial: 291,465,034*

Año: 2008

Sin lugar Para los Débiles (No Country for Old Men)

Directores: Ethan y Joel Coen

Reparto: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.

Taquilla mundial: 171,627,166*

Año: 2009

Quisiera Ser Millonario (Slumdog Millionaire)

Director: Danny Boyle

Reparto: Dev Patel, Freida Pinto, Saurabh Shukla.

Taquilla mundial: 377,910,544*

Año: 2010

Vivir al Límite (The Hurt Locker)

Director: Kathryn Bigelow

Reparto: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty.

Taquilla mundial: 49,230,772*

Año: 2011

El Discurso del Rey

Director: Tom Hooper

Reparto: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter.

Taquilla mundial: 414,242,458*

Año: 2012

El Artista

Director: Michel Hazanavicius

Reparto: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman.

Taquilla mundial: 133,432,856*

Año: 2013

Argo

Director: Ben Affleck

Reparto: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman.

Taquilla mundial: 232,325,503*

Año: 2014

12 Años Esclavo

Director: Steve McQueen

Reparto: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender, Lupita Nyong´o, Brad Pitt, Sarah Paulson.

Taquilla mundial: 187,733,202*





Año: 2015

Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia

Director: Alejandro G. Iñárritu

Reparto: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton.

Taquilla mundial: 103,215,094*

Año: 2016

En Primera Plana (Spotlight)

Director: Tom McCarthy

Reparto: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams.

Taquilla mundial: 98,275,238*

Año: 2017

Luz de Luna (Moonlight)

Director: Barry Jenkins

Reparto: Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes.

Taquilla mundial: 65,046,687*





Año: 2018

La Forma del Agua

Director: Guillermo del Toro

Reparto: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon.

Taquilla mundial: 195,243,464*





Año: 2019

Green Book: Una Amistad Sin Fronteras

Director: Peter Farrelly

Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Taquilla mundial: 321,752,656*