´1917´ la más taquillera

La épica "1917" sobre la I Guerra Mundial fue la película más taquillera este fin de semana en las salas de cine de Norteamérica, al haber recaudado 36,5 millones de dólares y superando a "Star Wars: The Rise of Skywalker".

"Star Wars" recaudó 15 millones, según estimados de la industria.

La estrategia del estudio de cine Universal funcionó de maravillas ya que "1917", ya que la película fue proyectada en sólo 11 salas las primeras dos semanas, y ahora a más de 3.400 el fin de semana después de haber ganado Globos de Oro por mejor director y mejor película dramática.

"Jumanji: The Next Level" quedó tercera con 14 millones de dólares. A nivel nacional ha recaudado más de 257 millones. "Like a Boss" empató en cuarto lugar con "Just Mercy", con 10 millones de dólares.