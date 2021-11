104 escuelas más a las aulas

La titular local del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), insistió en que los padres de familia serán los únicos que podrán decidir si lo aceptan o no, sin que esto signifique repercusiones en boletas o métodos de enseñanza. "Desde que inició el ciclo a finales de agosto las clases se están llevando a distancia, pero conforme ha ido avanzando las autoridades sanitarias dan permisos de presencial, la decisión de llevar o no a los estudiantes es de los padres de familia, los que acepten tienen que adaptar el método preventivo y los que no pueden continuar desde casa".

En ese sentido refirió que la mayoría de padres ha aceptado el regreso presencial.

El nuevo listado aparece dentro de las plataformas oficiales de la SET, y dentro de los textos se afirma que los planteles públicos serán sometidos a revisiones constantes de cómo cumplen el protocolo Covid-19, mientras que en los privados será obligatorio el sello de escuela segura, emitido por la Coepris.

De acuerdo a la estadística; en Reynosa hay 286 escuelas autorizadas, de las cuales 154 son colegios y 122 públicas.

Mario Gómez Monroy, secretario de educación en Tamaulipas informó durante la más reciente visita a Reynosa que el regreso homologado para las más de 900 escuelas podría ocurrir hasta febrero del 2022, debido a diversas carencias de infraestructura, limpieza y sanitarios.