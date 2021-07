... Y Tigres, sin presión por el bicampeonato

Nancy Antonio, jugadora de Tigres Femenil, aseguró que no sienten presión en conseguir su primer bicampeonato y aprovecharán el Estadio Universitario para lograrlo ante Chivas.

Noticia Relacionada Superan Primos a los Cachorros

Ante el Rebaño, las felinas buscarán su primer "bi" en la Liga MX Femenil, luego de fallar ante América, en el Apertura 2018, y Rayadas, en el Apertura 2019.

"Ya fueron dos veces las que hemos tenido la oportunidad de tener el bicampeonato y no se nos ha dado; llega como una combinación de ambas, sí es un reto lograrlo", dijo la felina en el Media Day de la Liga MX Femenil.

"Tuvimos dos ocasiones que se nos fue de las manos, entonces, tanto la motivación como el reto están ahí presentes para poderlo lograr, es una buena oportunidad y que mejor que hacerlo en nuestra casa".

Antonio admitió que el plantel no se siente con el título en la bolsa y con su estilo ofensivo tratarán de cerrarlo el próximo lunes.

"Ahorita ya no hay favorito en cuanto a jugadoras o plantel, a fin de cuentas somos los dos mejores equipos los que estamos en la Final y no hay preferido. Es cierto que nosotras estamos haciendo lo posible y lucharemos a muerte.

"Nosotras siempre vamos a tratar de proponer, buscamos ser protagonistas, cada partido sin importar las circunstancias, el objetivo es el mismo desde un inicio hasta aquí y seguiremos respetando nuestro sistema de juego".

Sobre las largas filas y la respuesta de la afición felina al agotar los boletos, la "Condesa" confesó que la fidelidad de su afición les servirá para buscar el cuarto título de Liga.

"Se me pone la piel chinita de saber que había gente que estaba acampando, es una gran motivación e impulso para nosotros como jugadoras dejarlo todo en la cancha, no hay mejor afición como la de Tigres, es incomparable, y es ahí donde lo demuestran; el apoyo ha existido, siempre estuvieron presentes, aunque no estuvieran en el estadio".