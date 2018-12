... Y revira el gobernador; ´No atiende proyectos prioritarios´

Al inicio de la discusión del paquete económico nacional, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, criticó la propuesta y advirtió que los proyectos prioritarios para la entidad no aparecen en el proyecto federal.

"El paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no atiende las distintas necesidades regionales. Proyectos prioritarios para Tamaulipas no tendrán recursos federales. El dinero de la Nación no es de la Federación. Urge convocar a los Estados al diálogo fiscal´´, publicó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Los gobernadores de Chihuahua y Jalisco, Javier Corral Jurado y Enrique Alfaro Ramírez, se unieron a García Cabeza de Vaca contra la propuesta económica del presidente.

"Si este proyecto se mantiene, será el peor trato que la Federación haya dado a Chihuahua en los últimos 15 años. Es verdaderamente decepcionante que se haga del presupuesto un instrumento de política electoral y no de crecimiento económico", dijo Corral en conferencia de prensa.

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla se sumó a la crítica presupuestaria. El legislador por la frontera norte dijo que el aumento en las participaciones y asignaciones federales quedan anulados por la alta inflación. Además, enfatizó, los rubros de migración y agricultura no tienen alzas.

"La mayoría del presupuesto queda para que lo ejerza la delegación federal en Tamaulipas. Además, la zona franca tendrá muchos requisitos y pocas empresas accederán a los beneficios que prometieron. El presupuesto es demagogia", opinó el legislador.