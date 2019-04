... Y a Mon le cuesta prender

Ciudad de México.

En su debut en el festival Coachella 2019, Mon Laferte salió al escenario con un sexy vestido y guantes rojos ayer a las 16:36 hora local, aunque ni su apariencia, ni su energía, lograron prender al público.

La cantante comenzó con el tema "Tormento", acompañada de sus músicos vestidos con trajes, mientras la escasa gente presente la escuchaba con atención y aplaudía.

La artista se mostró muy motivada al momento de interpretar el tema "No me Quites de acá", mostrando sus dotes de baile y en un momento dejó ver un poco debajo de su falda, lo que ocasionó gritos de sus asistentes.

"Voy a cantar unas canciones para ustedes. Se muy poco inglés, entonces necesito apoyarme de mi teléfono", dijo Laferte en un inglés un tanto atropellado.

El siguiente sencillo elegido fue "New Rules", cover de Dua Lipa, la cual la chilena combinó en inglés y español, siempre acompañada de su celular. No obstante, los presentes no se notaron tan entusiasmados.

Al entonar diversos géneros como salsa, cumbia y tango en los temas "El Beso", "Por qué me fui a Enamorar de ti" y "El Mambo", Laferte demostró que lo suyo también es el baile y sólo algunos de sus fans comenzaron a seguirla sacando sus mejores pasos y coreando sus temas.

Laferte se despidió con "Tu falta de Querer", canción que sí logró emocionar a todos y a pesar de que los coros fueron débiles, los espectadores pidieron otro tema más, sin lograr obtenerlo.