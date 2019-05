⚽️ Visita Sin Cara a Jiménez en el Wolverhampton

Londres, Inglaterra.- Día especial en Wolverhampton.



El luchador mexicano de la WWE, Sin Cara, visitó las instalaciones de los Lobos y saludó a su buen amigo y compatriota, Raúl Jiménez.

Desde hace algunos años, los tricolores, que comenzaron su amistad luego de que el también atacante del Tri festejó un gol en la Copa de Portugal con la máscara del luchador, no han dudado en apoyarse mutuamente a través de redes sociales.

Sin Cara además saludó al resto del plantel y presumió su playera personalizada del equipo.

"Siempre es un placer recibir a alguien aquí, especialmente alguien cercano a Raúl. Es una cosa cultural en México, así que estamos muy contentos de que esté aquí para apoyarnos.

"En esta época el futbol es global, entonces es siempre bueno si conoces a alguien que vive lejos y es seguidor del equipo", declaró el entrenador, Nuno Santo.

El fin de semana, el Wolverhampton enfrentará al Fulham por la Liga Premier, juego al cual asistirá Sin Cara.

.@SinCaraWWE gets a unique welcome to Wolves from the captain, who then struggles with a mask, before the wrestler is reunited with his old friend @Raul_Jimenez9!



?????? pic.twitter.com/jZhZQIyoys