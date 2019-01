⚽️ Tigres sin ofertas por Enner: Miguel Ángel Garza

Los Tigres no tienen de momento ofertas por Enner Valencia, por lo que el atacante entrena de manera normal con el equipo.

Miguel Ángel Garza, presidente felino, dijo que tuvieron ofrecimientos de equipos mexicanos por el ecuatoriano que no llegaron a buen puerto, por lo que siguen contando con el jugador.

"Las alternativas (de Arabia) las hemos tenido en años anteriores en el caso de Enner y en este año se presentaron también dos propuestas que al final no se cerraron en el futbol mexicano", expresó.

"Pero no te puedo decir que esté cerrado. Está contemplado dentro del grupo, nosotros hablamos que se iba a quedar un 90 por ciento del plantel y se ha quedado un 90 por ciento, pero sería muy imprudente de mi parte decir que no va a pasar nada de aquí al 31, ojalá se quede el equipo para que tenga esa continuidad el trabajo y crecimientos, vamos a ver qué pasa, pero ahorita no tenemos ninguna oferta por él", dijo Garza.

-

Franco no por ahora

Sobre los rumores que colocan al zaguero argentino Alan Franco en el plantel, Garza reveló que sí se los han ofrecido, pero descartó que sea para este torneo.

"Creo que es muy buen jugador y lo trae Hugo Issa que fue el representante de Lobos y hemos estado hablando con el jugador y hasta ahí, estamos viendo si es una alternativa para el Club Tigres", señaló.

"Yo creo que para ahorita no, es una alternativa que estamos viendo para la próxima temporada".