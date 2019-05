🎵 Sorprende Bono junto a Snow Patrol

Cd. de México.- Bono, vocalista de U2, sorprendió a miles de fanáticos que asistieron a la presentación de Snow Patrol, en el festival Ward Park, en Bangor, Irlanda del Norte.

Según BBC News, el líder de la banda irlandesa subió al escenario para interpretar el clásico "One" junto a Gary Lightbody y compañía.

El vocalista de Snow Patrol manifestó que querían realizar un homenaje a la música originaria de Irlanda, y que sólo se les ocurrió una canción para eso.

"Hay una gran cantidad de canciones que vienen de la República de Irlanda, pero sólo se nos ocurrió una canción que dice todo lo que se necesita decir en estos tiempos", declaró Lightbody.

La agrupación comenzó a tocar su propia versión de la canción, y posteriormente Bono se incorporó.

I´m buzzing after #WardPark3 Fantastic day of great music from Northern Ireland.@snowpatrol were awesome as always but we got a good bit more than we thought were going for... My jaw dropped when @U2#Bono walked on stage and sung "One", one of my favourite songs!!! pic.twitter.com/PDVYMh5G5d