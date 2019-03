🎬 Sobrevivió a sangrado cerebral

Cd. de México.- Emilia Clarke reveló que sobrevivió a dos aneurismas cerebrales, mientras filmaba la primera temporada de Game of Thrones, reportó BuzzFeed.

En el 2011, la actriz, de 32 años, fue operada de urgencia después de desmayarse durante un entrenamiento en el gimnasio. Tras ello, fue diagnosticada con una hemorragia subaracnoidea, sangrado en el cerebro del que un tercio de los pacientes pueden morir.

"Recuerdo que me dijeron que debía firmar un formulario de autorización para la cirugía. ¿Cirugía cerebral? Estaba en medio de mi ajetreada vida, no tenía tiempo para la cirugía cerebral", dijo Clarke a The New Yorker.

Después de su primera intervención quirúrgica, Clarke temió por los dolores fuertes y la pérdida temporal de memoria, que sufrió durante su recuperación.

"Nunca había experimentado un miedo como ese, una sensación de muerte que se acercaba. Podía ver mi vida por delante, y no valía la pena vivirla. Soy actriz y necesito recordar mis líneas, no podía recordar mi nombre.

"Le pedí al personal médico que me dejara morir. Mi trabajo, todo mi sueño de lo que sería mi vida, centrado en el lenguaje, en la comunicación, sin eso, estaba perdida ", expresó la actriz.

A dos semanas de su operación, Clarke regresó al rodaje de la segunda parte de la serie, momento en el que los médicos le diagnosticaron un nuevo aneurisma, el cual podía explotar en cualquier momento.

"La temporada 2 sería la peor, no sabía lo que estaba haciendo, siendo honesta, cada minuto de cada día pensé que iba a morir.

"Le dije a mis jefes sobre mi condición, pero no quería que fuera un tema de discusión, pues ¡El espectáculo debe continuar!", explicó Clarke.

Para la tercera temporada de Game of Thrones, la actriz enfrentó otra operación de emergencia y pasó un mes en el hospital, para ser tratada por ansiedad y ataques de pánico.

"La recuperación fue más dolorosa de lo que había sido después de la primera cirugía. Estaba convencida de que no iba a vivir", afirmó la estrella.

Ahora, Clarke aseguró estar recuperada.

"Estoy muy feliz de estar aquí para ver el final de esta historia (Game of Thrones) y el comienzo de lo que venga después", dijo la actriz.