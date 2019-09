📹 Si te tomas 25 vodkas y luego comes tacos fritos... ¡te estás destruyendo amiga!

La actriz mexicana Bárbara del Regil publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram con los que incita a las mujeres a quererse y cuidar alimentación y su cuerpo,.

Esto fue aprovechado por algunos usuarios, que hicieron memes y criticaron a la intérprete de "Rosario Tijeras".

En un México con personas como Bárbara De Regil mejor se como como Belinda. pic.twitter.com/gQQIgPGqC7 — MoisesGtz (@M_GtzCts) September 12, 2019

Yo cuidando que no me vea Bárbara de Regil. pic.twitter.com/hCOuL3BESy — Bella Demente ?? (@SoyMarbe) September 12, 2019

Bárbara de Regil: No puedes tomarte 25 vodkas y comerte unos tacos fritos.



Yo: pic.twitter.com/CX8QMOsf2D — Red Lips (@Red_LesbianLips) September 12, 2019

Bárbara de Regil viéndome comer unos tacos. pic.twitter.com/OL55eZZA8M — Mina Simpson (@MinaSimpson7) September 12, 2019

"...Quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tragos fritos, te estás destruyendo amiga" y "...Evidentemente no es que no lo hagas, también es parte de la vida. Vivir y tener experiencias y decir 'no me puse super borracha y esto y el otro'...", expresó la artista.

#Video | La actriz @barbaraderegil se vuelve Trending Topic al criticar a las personas que toman y comen tacos, causando memes y críticas hacia la actriz, usuarios de Twittter se dieron a la tarea de compartir la historia completa para defender a la actriz, aquí el vídeo. ?? pic.twitter.com/ipgyzoQBZm — Diario de #Tabasco (@DiarioDeTabasco) September 12, 2019

De Regil aclaró que ella "habla de una vida constante" y que "Comer tacos está increíble!".

Video @barbaraderegil