⚽️ Se va Tiago Volpi de Gallos; es prestado a Sao Paulo

El brasileño Tiago Volpi se va de Gallos Blancos para ser refuerzo de Sao Paulo, pero aseguró que se llevará en su corazón todo lo que vivió en México.

El guardameta llegó al club queretano para el Clausura 2015 y fue parte importante para que el equipo llegara a la Final de la Liga MX en ese semestre, además de ayudar para que los emplumados ganaran la Copa en el Apertura 2016.

"Fueron 4 años maravillosos, donde juntos pasamos por diversos momentos. Festejamos, sonreímos, sufrimos y también lloramos por el amor que sentimos por esta playera. Siempre fui muy sincero y muy claro a todos que aún tenía muchos sueños por cumplir", escribió Volpi en un mensaje en Twitter.

"Por este motivo hoy se cierra un ciclo muy lindo en mi carrera, pero aún más en mi vida personal. A la gente del Club Querétaro (Dueños, Directivas, Entrenadores, Cuerpos Técnicos, Staff, Administrativos y etc...) muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo y la amistad brindada en estos 4 años".

El arquero había manifestado que si salía del Querétaro era para ir a otra Liga, y deseaba ir con algún grande de su país, pese a que siempre se manejó como posible refuerzo de clubes como Cruz Azul y América.

"Para terminar, ¿cómo no amar a este país, cómo no amar a esta gente que siempre me trató como si fuera uno de ellos? Simplemente gracias México, gracias Querétaro por hacer de estos 4 años sean inolvidables en mi vida", agregó.

"Los llevaré para siempre en mi corazón".