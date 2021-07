⚽️ Se retira Higuaín de la Albiceleste

"Mi ciclo en la Selección ya está (terminado), ahora estoy viéndola de afuera para alegría de muchos", aseguró el 'Pipita' en un programa de televisión.

"Hablé con Scaloni y le di mi punto de vista. La decisión ya está, es lo que pienso que me va a hacer bien. Obviamente me movió el piso el llamado de Scaloni pero más me lo mueve el poder ser feliz", indicó Higuaín, quien estaba en los planes del entrenador argentino Lionel Scaloni para formar parte del equipo.

Respecto a las críticas recibidas por sus fallas en momentos importantes, Higuaín aseguró que siempre tomó en cuenta las críticas constructivas y nunca consideró un fracaso las derrotas en partidos por un título.

"La gente se acuerda de los goles que erré y no de los que metí. El gol a Bélgica (en el Mundial de 2014) seguro que lo gritaron todos, porque hace mucho no pasábamos los Cuartos de Final", dijo.

"Cuando dicen que esta Selección no logró los objetivos es una cosa. Cuando hablan de fracasar es muy fuerte. Fracasar es una palabra enorme, y eso hubiera sido no clasificar al Mundial".

Higuaín, que convirtió 31 goles enfundado en la playera albiceleste, aseguró estar tranquilo con su decisión y aseguró que entiende por qué Lionel Messi sigue intentando conseguir un título con Argentina, a pesar del mar de críticas que ha recibido.

"No me sorprende que Messi lo siga intentando, porque es un ganador nato. Mientras quiera está bárbaro que siga yendo".