⚽️ Se ofrece Maradona para dirigir al United

Diego Maradona se postuló para ser entrenador del Manchester United, así lo dijo en una entrevista dada a la revista Four Four Two.

"Si Manchester (United) necesita un entrenador, yo soy el hombre para hacerlo. Yo sé que ellos venden muchas camisetas en todo el mundo, pero necesitan ganar trofeos también. Yo puedo hacer eso por ellos", comentó el argentino.

El "Pelusa" todavía no firma su nuevo contrato con Dorados, equipo del Ascenso MX al que llevó a dos finales en la categoría, las cuales perdió ante Atlético de San Luis.

En tanto, el United es dirigido por Ole Gunnar Solskjaer.

En la entrevista, Maradona acepta que los Red Devils fueron su equipo favorito en Inglaterra, pero ahora le va a su archirrival.

"El Manchester United supo ser mi equipo inglés favorito durante tanto tiempo. Tantos grandes jugadores y un gran equipo bajo Alex Ferguson. Pero ahora tengo que elegir al Manchester City. Sé que no se debe cambiar así, pero es por 'Kun' (Agüero, padre de su nieto). Hablamos mucho y él juega en un muy buen equipo", dijo.

También dio un punto de vista sobre los elementos del equipo.

"Del United me gustaba Ander Herrera. ¿Paul Pogba? No trabaja lo suficientemente duro", finalizó.