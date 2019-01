🎬 Se lleva 'Roma' premio a Mejor Película Extranjera

Cd. de México.- Roma fue elegida como la Mejor Película Extranjera en la septuagésima sexta edición de la entrega de los Globos de Oro.

El filme dirigido por Alfonso Cuarón ganó sobre producciones como Cafarnaum, representante de Líbano; Girl, representante de Bélgica; Shoplifters, representante de Japón y Never Look Away, cinta originaria de Alemania.

Roma se convierte en la segunda producción mexicana que se lleva la estatuilla, pues en 1958 la cinta Tizoc: Amor Indio fue galardonada con este reconocimiento.