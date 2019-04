⚽️ Se enfilan las Águilas a la Liguilla; Santos se queda sin aspiraciones

Cd. de México.- Sólo una catástrofe impedirá que el América clasifique a la Liguilla.

Las Águilas regresaron a zona de clasificación al vencer 1-0 a Santos en el Estadio Azteca, con gol de Emanuel Aguilera por la vía penal, al 18'. Son séptimas con 26 puntos y controlan su destino.

En la última jornada visitan al Veracruz, equipo que no ha ganado en lo que va del torneo y que entre derrotas y castigos de la FIFA no tiene puntos. Los Guerreros ya preparan las maletas porque están de vacaciones al ya no aspirar a nada en la última jornada.

Claro que el América jugó al filo. Ganó por la mínima y en el segundo tiempo al menos Santos llegó a inquietarlo. José Javier Abella se fue expulsado al 72', jugada en la que el árbitro requirió de la repetición televisiva; al 80' Paul Aguilar también se fue a las regaderas por acumulación de amarillas. El silbante perdonó la roja a Matheus Doria ya en la compensación tras ir a chocar, ya sin balón de por medio, a Agustín Marchesín, acción que desató un conato de bronca.

El América fue contrastante. En el primer tiempo ni dejó respirar a los Guerreros, pero en el segundo permitió ciertas rebeldías que pudieron costarle caro.

Jonathan Orozco tuvo excelentes intervenciones en un cabezazo de Aguilera y un disparo de Andrés Ibargüen. Los azulcremas no capitalizaron el dominio.

Es raro que las Águilas de Miguel Herrera no sumen al menos 30 puntos, y ahora es alta la probabilidad de que cierren los Cuartos de Final fuera de casa.

Los capitalinos no mostraron ese pundonor que los caracteriza, frente a un rival que tampoco hizo mucho por evitar irse de vacaciones con anticipación.

Nicolás Castillo regresó a la titularidad, pero no pesó, con la Liguilla a la vuelta de la esquina. Roger Martínez tuvo un partido muy acorde con lo que suele ofrecer cada que viste de azulcrema, con malas decisiones y poco ímpetu.

Veracruz no sabe lo que es ganar y hace unas semanas ya se comió nueve goles. La mesa está puesta para la clasificación, pero las formas están muy lejos de lo que exhibió el equipo que ganó el título el torneo anterior.