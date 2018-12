⚽️ Se despide Hiram Mier de Gallos Blancos

NOTICIAS RELACIONADAS Hiram Mier realiza pruebas médicas con Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Gallos Blancos depierde a su mejor defensa central, ya que Hiram Mier confirmó su salida del equipo, y ahora el futbolista de 29 años de edad se prepara para un nuevo reto en su carrera, defender los colores de lasdel Guadalajara.

"Terminó esta gran etapa con Club Querétaro sólo me queda agradecer por todo lo que pasé en este tiempo, me hicieron sentir como en casa, muchas gracias a la institución y afición por todo el apoyo que me dieron y deseándoles mucha suerte en sus nuevos proyectos. MUCHAS GRACIAS", escribió en su cuenta oficial de Twitter para decir adiós al equipo donde militó por dos años.

Después compartió una publicación del Club Guadalajara, donde le daban la bienvenida al "rebaño".

Mier fue un futbolista indispensable para el esquema del entrenador Rafael Puente, porque disputó todos los partidos de la fase regular, además de los dos juegos de cuartos de final, y marcó un gol.

El defensa surgido de la cantera de Rayados de Monterrey, logró retomar su nivel, e incluso fue tomado en cuenta por el entrenador interino de la Selección Mexicana de Futbol, Ricardo "Tuca" Ferretti, para disputar un partido amistoso ante Argentina.