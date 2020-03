Rompe con su editorial

Ronan Farrow ha condenado a su editorial, Hachette, por aceptar publicar las memorias de su padre, Woody Allen, que verán la luz en abril después de haber recibido el portazo de al menos otros cuatro sellos editoriales. El hijo del cineasta, ganador del Pulitzer en 2018 por su reportaje de investigación sobre los abusos del productor Harvey Weinstein, ha asegurado sentirse "decepcionado" con la firma francesa, la misma que el año pasado publicó su libro Atrapa y Mata: Mentiras, espías y una conspiración para proteger a los depredadores, en el que relata los obstáculos que se encontró cuando investigaba los casos de acoso protagonizados por el productor condenado por delito sexual.

"Me decepcionó saber a través de la prensa que Hachette, mi editorial, adquirió las memorias de Woody Allen después de que otras editoriales importantes se negaron a hacerlo y me ocultaron la decisión a mí y a sus propios empleados mientras estábamos trabajando en ´Catch and Kill´, un libro sobre cómo los hombres poderosos, incluido Woody Allen, evitan la responsabilidad por el abuso sexual", escribió el periodista, de 31 años, la noche del martes en su perfil de Twitter.

LES PIERDE LA CONFIANZA

Farrow no solo ha acusado a Hachette de ocultarle el trato del libro, sino también de no verificar las memorias de Allen contra las acusaciones de abuso sexual de su hermana, Dylan Farrow. Debido al comportamiento de la editorial,

Ronan Farrow aseguró que ya no siente confianza para continuar trabajando con ellos. "He animado a Hachette, más allá del respeto por sus lectores, autores y reputación, a hacer una comprobación de los informes de Woody Allen, en particular cualquier cuestión que implique que mi hermana no está diciendo la verdad. Además, les he explicado que una editorial que se comporta de esa manera es una editorial con la que no puedo trabajar con la conciencia tranquila".

Hija adoptiva del director y de su exmusa Mia Farrow, Dylan Farrow ha alegado repetidamente que Allen abusó sexualmente de ella cuando era niña. Él siempre ha negado los cargos y ha habido dos investigaciones judiciales en las que no se encontraron pruebas contra el cineasta.

"Nadie se ha puesto en contacto con mi hermana Dylan para que ella pueda responder acerca de los abusos que sufrió de manos de Woody Allen.

Una alegación creíble, mantenida durante casi tres décadas, pero también sostenida por pruebas e informes de hoy en día. Este comportamiento es extremadamente poco profesional por parte de Hachette en múltiples y obvios sentidos, pero también demuestra una falta de ética y compasión hacia las víctimas de abusos sexuales más allá de cualquier conexión personal", insistió Ronan Farrow en su comunicado.

SALEN EN ABRIL

A LA LUZ

Las memorias de Woody Allen, cuya carrera se ha visto enturbiada por las acusaciones de abusos sexuales de su hija, se publicarán el próximo 7 de abril con el título A propósito de nada y bajo el sello editorial Grand Central, división del grupo Hachette.

El libro fue adquirido discretamente hace un año por la editorial, que no ha hecho públicos los términos económicos del contrato ni ha ofrecido más información sobre el contenido. Será lanzado inicialmente en Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Francia y España, en este último será editado por Alianza el próximo 21 de mayo.

Casi un mes antes, el 30 de abril, llegará también a España el libro de Ronan Farrow, pero a diferencia de Estados Unidos no será la misma editorial, sino que en este caso será Roca Editorial quien se haga cargo de publicar en España Atrapa y Mata: Mentiras, espías y una conspiración para proteger a los depredadores.