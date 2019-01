🎬 Revelan imágenes de 'Érase una vez en Hollywood'

Cd. de México.- Las primeras imágenes oficiales del set de la película Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, se dieron a conocer este viernes.

Vanity Fair difundió las fotografías en su cuenta de instagram, en donde se puede ver a los actores Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

"Quentin Tarantino regresa con un western de una franja diferente: una historia de la vieja escuela de LA Tiempos Violentos y Jackie Brown: La Estafa, el tipo de ciudad sólo un nostálgico del ingenio y peculiaridad de Tarantino. Podría intentar realmente hacer justicia. En el enlace de la biografía, obtenga una vista previa exclusiva de la extensa historia de la contracultura de California y los últimos días de la Edad de Oro de Hollywood", escribió la revista.

En la primera fotografía se ve a Brad Pitt, quien interpreta a Cliff Booth, sentado cómodamente en un carrito de golf amarillo. El artista porta una playera del color del automóvil, así como unos jeans azules combinado con unas botas café; porta unos lentes de sol.

DiCaprio, por su parte, está vestido en tonos oscuros y porta un arma en la mano, mientras salta de una camioneta.

En la última imagen se aprecia a Margot Robbie caminando con una falda blanca y un suéter negro, así como al equipo de producción que la sigue mientras ella actúa.

La película sigue a la estrella de la televisión occidental Rick Dalton (DiCaprio) y su doble, Cliff Booth (Pitt), quienes luchan por llegar a un Hollywood que ya no reconocen.

Tarantino describió la película como una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo hippy en Hollywood.

La cinta explora los asesinatos de la familia Manson en 1969, específicamente el de la vecina de Rick Dalton, Sharon Tate (Robbie). Tate estaba casada con el director Roman Polanski y tenía ocho meses y medio de embarazo en el momento de su muerte.

Once Upon a Time in Hollywood contará con las actuaciones de Lena Dunham, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Austin Butler, Tim Roth, Lorenza Izzo, Maya Hawke, Luke Perry, Rumer Willis, Michael Madsen y Scoot McNairy.

El filme llegará a los cines el 26 de julio.