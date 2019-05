🎬 Revelan hermanos Russo que un personaje de Marvel es gay

De acuerdo con los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de Avengers: Endgame, la compañía Marvel ya tiene planeado, durante los próximos días, dar a conocer que uno de sus personajes del Universo Cinematográfico es abiertamente gay.



Así lo confirmaron los cineastas, quienes en entrevista para Entertainment Weekley detallaron que será en una película futura en la que el personaje mostrará sus preferencias sexuales sin ningún problema ante sus demás compañeros.

Los hermanos Russo dieron una pista al develar que es un personaje muy conocido por los fans, por lo que la decisión de Marvel va en el sentido de la defensa a la comunidad LGBTI, un hecho que para los cineastas no tiene precedente.

"Ha habido insinuaciones sobre la sexualidad de otros personajes, pero éste es el primer personaje abiertamente gay", dijo Joe Russo después de ser cuestionado al aparecer en "Avengers: Endgame" durante la sesión de terapia por la pérdida de seres queridos.

Y es que durante la escena, el personaje que Joe interpreta habla sobre una cita que tuvo con otro hombre, por lo que los reporteros le preguntaron si este sería el primer personaje gay en una película de Marvel, por lo que el director adelantó que no.

No obstante, Joe Russo no quiso dar más detalles sobre quién podría ser el personaje que declare abiertamente sus preferencias sexuales; sin embargo, dejó entrever que quizás no sea el único.

Por último, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, declaró que dos de los personajes del Universo Cinematográfico se declararían abiertamente homosexuales.