🎬 Respalda Gael a cineastas jóvenes

Cannes, Francia.- Gael García Bernal estuvo presente en la presentación de cuatro cortometrajes creados por jóvenes mexicanos, como parte de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes

El Aire Delgado, de Pablo Giles; The Girl With Two Heads, de Betzabé García; San Miguel, de Cris Gris, y Satán, de Carlos Tapia, se presentaron en esa sección del certamen francés, de la mano del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La alianza entre Cannes y Morelia se remonta a 2003, cuando se acordó que el FICM proyectaría las películas de la Semana, y dos años después se abrió el camino inverso con una selección de proyectos mexicanos.

Además de asistir a la exhibición, el mexicano presentó en el festival su segunda cinta como director, Chicuarotes, fuera de competición oficial.