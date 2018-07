🎥 Reportan ataque de paramilitares a estudiantes en Nicaragua

Cd. de México.- Estudiantes que se encontraban atrincherados desde mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), en protesta por los actos de represión del Presidente, Daniel Ortega, reportaron haber sido atacados por grupos paramilitares presuntamente vinculados al Gobierno.

Los jóvenes reportan haber sido atacados de manera sorpresiva por "fuerzas combinadas" del Gobierno la tarde de este viernes, al tiempo que Ortega celebraba una fiesta sandinista con agentes de la Policía en la ciudad de Masaya.

Los estudiantes, quienes se resguardaron en la iglesia de la Divina Misericordia, reportaron cinco jóvenes heridos, entre ellos uno con impacto de bala en su pierna izquierda.

Asesino Daniel Ortega asesinando a jóvenes estudiantes en Managua.

De acuerdo con los manifestantes, una camioneta avanzó hacia las trincheras colocadas para evitar el ingreso de la policía y desde su interior realizaron detonaciones contra los jóvenes.

Asimismo, en diferentes ciudades del país se reportaron choques contra grupos armados compuestos por policías antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas.

El ataque se dio luego de que el Gobierno de Nicaragua mostró su interés en que las clases fueran restablecidas en la UNAN-Managua, a pesar de la presencia de los estudiantes en su interior.

Los estudiantes, que fueron expulsados de la universidad durante el ataque, utilizaban el campus como santuario de los jóvenes manifestantes que temían represalias de las autoridades, por protestar contra Ortega.

Algunos de ellos utilizaron Facebook Live para despedirse de sus padres, con la convicción de que iban a morir en el ataque, mientras podían escucharse los disparos junto a ellos.

"Mamá, perdóname, salí a defender mi patria, te amo, ¿oíste?", dijo una estudiante, al pie de una barricada, en una transmisión por internet.

"A la mía (madre), que no la veo desde abril, desde que salí de mi casa en Estelí, yo le agradezco, díganle que la quiero mucho y que no me arrepiento de nada, morí por una causa", señaló otro joven en el video.

Tres horas después del ataque los estudiantes no habían reportado muertos, pero sí decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad, que no habían podido salir del recinto universitario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más cruda desde la década de los años 1980, también con Ortega siendo Presidente, sumando más de 300 muertos desde el inicio de las protestas hace dos meses.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del Mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

El cardenal Leopoldo Brenes condenó y repudió los ataques a los estudiantes de la UNAN.

"Quisiera invitar a las autoridades a evitar toda confrontación que lleve más sangre, más muertes de nicaragüenses", dijo el cardenal, quien se refirió nuevamente de forma directa a Ortega, la vicepresidenta y esposa de este, Rosario Murillo, y al segundo jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz.

Los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez se sumaron a la petición, que no fue escuchada, ya que las "fuerzas combinadas" rodearon la universidad para impedir que los estudiantes fueran rescatados, y luego incendiaron algunos edificios dentro del campus, según dijeron los alumnos,registrado en vídeos de teléfonos celulares.

Báez también denunció un ataque y destrucción parcial de un templo católico donde los universitarios buscaron refugio.