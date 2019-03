🎵 Regresan Caifanes con 'Heridos'

Cd. de México.- Caifanes prepara el lanzamiento de su primer tema inédito tras 25 años del lanzamiento de El Nervio del Volcán, en 1994.

"Heridos" es el nombre del nuevo tema, y estará disponible a partir del 11 de marzo y podría ser presentado en vivo por primera vez el 16 de marzo, cuando la agrupación se presente en el Vive Latino.

La banda se presentará en el escenario en el que hace ocho años 70 mil personas atestiguaron el regreso de la alienación original.

"Ese concierto fue increíble y memorable. Me acuerdo que estábamos extremadamente nerviosos y al mismo tiempo muy emocionados. Eran muchos años de no tocar juntos y no sabíamos cuál era la expectativa de la gente. Apenas salimos al escenario y sentimos el cariño de todos, era una bola enorme de energía", recordó Alfonso André.

"Heridos" será lanzado en solitario, ya que por ahora no se tiene contemplado lanzar un álbum.

"Al principio pensábamos mucho en si grabábamos o no, como que le dimos muchas vueltas porque sabemos lo que significa meterte con un elefante blanco. Los cuatro discos de Caifanes son muy queridos por mucha gente y no podíamos salir con cualquier cosa", agregó el baterista.

Admitió que los integrantes de la banda sintieron temor por volver a un estudio de grabación, pero las cosas cambiaron cuando empezaron a trabajar.

"Los cuatro Caifanes, sin ningún otro músico adentro, nos empezamos a sentir muy a gusto y todo se dio de manera natural, sin necesidad de hacer mucho trabajo. La canción nació más fácil de lo que esperábamos y nos gustó el resultado".

La letra de "Heridos", fue compuesta por Saúl Hernández, vocalista, y hace referencia a cuando una persona se siente lastimada y busca la manera de aliviar su situación.

André aseguró que existen más temas, pero con el paso del tiempo decidirán cuáles darán a conocer.

"Nos sentimos muy bendecidos con la gente que nos ha permitido tener una carrera tan larga. Agradecidos con aquellos que siguen llenando los conciertos, sobre todo los jóvenes que se han sumado, los que no vivieron la época de gloria, pero conectan con la música que hacemos".

A ocho años del reencuentro de Caifanes y 32 años de su nacimiento, Alfonso André asegura que sus integrantes aún siguen disfrutando la oportunidad de tocar juntos y de crear.

"Estamos en la etapa de disfrutar lo que nos regala la vida y que también nos hemos ganado con base en el trabajo. Estamos arriba del escenario porque todavía nos gusta y el día que ya no sea divertido lo dejaremos de hacer. Por ahora queremos seguir caminando y explorando como banda".