(🎥) Realizan evacuación por aire de 1.300 pasajeros en un crucero varado frente a costa de Noruega

Helicópteros de rescate se encuentran evacuando a unos 1.300 pasajeros y miembros de la tripulación del crucero Viking Sky, que sufrió una falla en un motor en medio de una tormenta y quedó varado frente a la costa oeste de Noruega.

Los pasajeros están siendo rescatados desde la cubierta de la embarcación y transportados a una aldea al norte de la ciudad de Molde, informa Reuters.

Todos los equipos de búsqueda y rescate en la región se han movilizado, incluidos 60 voluntarios de la Cruz Roja de Noruega.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/tUBm6A04pN pic.twitter.com/BzRDcX9fuJ