⚽️ Quieren los Tigres trepar en la tabla

Los Tigres están muy cerca de clasificar a la Liguilla y para el portero Nahuel Guzmán, la idea es acabar en los primeros cuatro con una combinación de resultados.

"La cuestión matemática todavía no nos asegura un lugar en Liguilla, se tienen que dar algunos resultados para que no califiquemos y siendo así, tenemos que pensar solamente en el partido con Chivas, y de ganar para tratar de trepar un poquito más en la tabla. Tenemos que apuntarle a quedar entre los primeros cuatro, no nos alcanza para más e iremos por eso", expresó Guzmán este mediodía en el Estadio Universitario.

El arquero de los Tigres advirtió de lo peligroso que puede ser Chivas, que al estar eliminado jugará sin presión.

"Siempre es difícil jugar con equipos que ya están sin chance porque ya están sin la presión y liberas la tensión y te salen los mejores partidos del campeonato", dijo Guzmán.