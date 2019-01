⚽️ Quiere Salcedo el Mundial de Clubes con Tigres

El defensa Carlos Salcedo aseguró que su llegada a los Tigres se dio por su deseo de ir al Mundial de Clubes y negó que volver a México con los felinos sea un retroceso en su carrera.



Salcedo fue presentado como nuevo jugador de los auriazules, a quienes llega procedente del futbol alemán.



"¿Qué me hace regresar? Regresar a a un club como Tigres, por lo que pelea, ir a un Mundial de Clubes es lo que me falta en mi carrera.



"Había dos cadenas que seguían Bundesliga y se hablaba más del Carlos Salcedo fuera de la cancha que del Salcedo que fue campeón, entonces no veo un retroceso venir a Tigres", señaló Salcedo.



El zaguero también negó que el suplir al legendario Juninho en la central de los Tigres sea una presión extra.



"Más que verlo como presión lo veo como una meta para alcanzar, ganar los títulos que él ganó y a eso me comprometo", dijo.