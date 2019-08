¡ Quiere Revancha !

Hermosillo, Sonora

Tras una preparación sin contratiempos, el boxeador mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada aseguró que hará todo lo necesario para defender su título mundial, con la mira puesta en una unificación y por qué no, en la revancha con Román "Chocolatito" González.

Previo a la última rueda de prensa rumbo a su pleito del sábado con el estadounidense Dewayne Beamon, el "Gallo" Estrada se declaró listo para la primera defensa del cetro supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sin molestias en los puños como en su última pelea.

"En esta preparación no tuve ninguna lesión. A veces los aficionados o los mismos peleadores me exigen y cuestionan que por qué no tiraba golpes, me dolían las manos, pero hacía lo mejor posible. Arriba del ring están las manos o está el cinturón, y me quiebro las manos, pero el cinturón no lo dejo para nada", subrayó.

Motivado de que peleará en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo ante más de 11 mil espectadores, a 1.5 kilos del límite de la división y con ganas de subir al ring, sabe que el triunfo es obligado si quiere la unificación con el británico Khalid Yafai.

"Llevo cuatro peleas en supermosca últimamente, bien adaptado, no batallo para nada en el peso. Lo primero que quiero es unificar títulos para diciembre, ya sea con cualquier campeón, hacer dos defensas más y subir a peso gallo", comentó.

La posibilidad de la esperada revancha por la afición ante el "Chocolatito" González está latente, aunque sabe que tiene que salir con el brazo en alto en su pelea del sábado.

"Primero Dios vamos a ganar este sábado, está la revancha desde hace varios años con él, mucha gente la pide, ya pasó mucho tiempo, me hice campeón mundial supermosca, el cinturón que era de él, ojalá que un día los promotores se pongan las pilas para hacer esa pelea que la gente quiere", indicó.

Frank Smith, de Matchroom Boxing, confirmó que el vencedor del encuentro, para el cual es amplio favorito el "Gallo" Estrada, podría unificar el título de las 115 libras con Yafai, quien ostenta el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo