⚽️ Quiere Cruz Azul Final vs. América

El hecho de que en Cruz Azul vayan partido a partido no impide a Rafael Baca ilusionarse con la Final que sueñan tanto él como la afición cementera.

"Contra América en el Azteca, creo que al inicio de temporada lo mencioné yo, ese sería mi escenario perfecto, volver a jugar una Final contra el América en el Azteca.

"Ahí realmente podríamos tener esa revancha tan anhelada que quiere la gente y poder conseguir esa novena estrella", reconoció el mediocampista.

Aunque siente orgullo por el buen desempeño que la escuadra ha tenido, Baca consideró que lo único aceptable para esta institución, tras los años sin ganar la Liga, es imponerse en una Final.

"No solamente es llegar, es ganarla, porque si no la ganamos sabemos que si no la ganamos de nada sirvió todo el buen torneo que tuvimos, el haber ganado la Copa, porque la Liga es lo que se quiere", dijo.

Para alcanzar el escenario deseado, el jugador cementero sabe que deberán imponerse a Monterrey, un equipo que no será nada sencillo puesto que tiene clavada la espinita de la Copa.

"Para ellos va a ser una revancha. El ir a su cancha a levantarles un trofeo, como fue la Copa MX, no es cualquier cosa. Sabemos que ellos van a salir con todo".