🎥 Puente colapsa en Italia tras violenta tormenta; hay 25 muertos

Roma, Italia.

La cifra de fallecidos fue confirmada por el Viceministro de Transporte de Italia, Edoardo Rixi, en una entrevista televisiva, añadiendo que anticipaba que el balance de víctimas mortales siguiera aumentando.

"No es aceptable que un puente tan importante... no estuviera construido para evitar este tipo de derrumbe", dijo Rixi en SkyNews24, hablando desde Génova. "La parte central se hundió".



El incidente ocurrió en el puente Morandi que conecta a la avenida A10 con la zona oeste de la ciudad, cerca de un barrio llamado Sampierdarena.



Se cree que al menos 20 vehículos, incluidos autos y camiones, pasaban por la sección del puente cuando ocurrió el colapso.

Varios vehículos aplastados están bajo los escombros con gente muerta en su interior, dijeron socorristas citados por la agencia de noticias Ansa.



La brigada de bomberos local dijo que el puente se derrumbó alrededor de las 11:30 horas locales durante una lluvia torrencial.



La televisión italiana mostró imágenes del puente derrumbado, que fue construido en la década de 1960. En 2016 se llevaron a cabo trabajos de reestructuración en el puente.



Un testigo dijo a la cadena de televisión Sky Italia que vio "ocho o nueve" vehículos en el puente cuando se hundió, en lo que describió como una "escena apocalíptica".



El Ministro de Transportes, Danilo Toninelli, dijo en un tuit que estaba "siguiendo con gran recelo lo que parece una inmensa tragedia".

