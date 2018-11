🎵 Presentarán "Queen Sinfónico" en Metepec

Toluca, México.- La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) y su coro ofrecerán un tributo al cantante Freddie Mercury, con un concierto gratuito el próximo 10 de noviembre en el Teatro Quimera de Metepec.

Bajo la batuta de su director general, Rodrigo Macías y el Coro Polifónico del Estado de México, dirigido por Manuel Flores, la orquesta mexiquense interpretará canciones como "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites The Dust", "Killer Queen", "Fat Bottomed Girls", entre otros éxitos de la banda.

Además de rendir homenaje, el concierto es una oportunidad para visitar el Teatro Quimera, inaugurado el año pasado, el cual cuenta con un aforo de mil 830 personas, y con una librería del Fondo de Cultura Económica, así como una serie de murales que forman parte del programa "Metepec, Galería Mural".