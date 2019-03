🎬 Presenta Del Toro tráiler de nuevo filme

Cd. de México.- Guillermo del Toro reveló el primer tráiler de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, proyecto para el que trabajó como productor y guionista, en un almuerzo para un grupo exclusivo en Hollywood, reportó The Hollywood Reporter.

El cineasta contó que descubrió los libros en los que se basa el filme cuando era un adolescente, los cuales fueron escritos por Alvin Schwartz con arte de Stephen Gammell, y lo dejaron tan marcado que nunca logró superar su contenido.

En 1997, Del Toro se encontró con una crisis financiera luego de que secuestraran a su padre en Guadalajara y le pidieran un millón de dólares por el rescate, aunque eso no le pidió comprar una pieza del arte original de los libros que encontró en una galería.

"Estaba muy, muy en bancarrota. Pero fui extravagante y compré las ilustraciones clave del libro que amo, lo que me llevó a muchos problemas financieros después de eso", contó el director.

"Y problemas matrimoniales luego de eso. No puedes justificar una compra así. Pero necesitaba tener las imágenes clave que afectaron a mi juventud".

André Ovredal, director del largometraje, aseguró que aunque la trilogía de Schwartz está compuesta por varias historias, la cinta tendrá una sola línea argumental.

"Esta no es una película de antología. Es un largometraje cohesivo de dos horas con una historia, donde todo se entrelaza para formar parte de esa historia", dijo Ovredal.

Está ambientada en el Estados Unidos de 1968, específicamente en la ciudad de Mill Valley, y seguirá a una joven llamada Sarah, quien convierte su vida en historias de miedo y crea un libro que se volverá real.

Como son varios relatos, Del Toro señaló que hay una posibilidad de que se produzcan más filmes; anticipó que Historias de Miedo... tendrá una clasificación PG-13, que es similar a la B15 en México, porque quiere que los jóvenes que han seguido el legado de los libros puedan disfrutarla.

La cinta se estrenará en Estados Unidos el próximo 9 de agosto.

This Summer will be SCARY. From the dark imaginations of Academy Award®-winner Guillermo del Toro and acclaimed director André Øvredal, based on the iconic book series, comes Scary Stories to Tell in the Dark — in theaters this summer. #ScaryStoriesMovie pic.twitter.com/CgshNdG8CB