🎵 Posterga Ariana Grande dos conciertos por enfermedad

Cd. de México.- La cantante Ariana Grande tuvo que posponer sus shows de este martes y miércoles en Tampa y Orlando, en Florida, Estados Unidos, por problemas de salud, según lo compartió en sus historias de Instagram.

"Me desperté increíblemente enferma hoy, corrí con mi médico y me dijeron que pospusiera estos programas", escribió la famosa.

"Estoy tan devastada. Se los compensaré, lo prometo. Por favor, perdónenme. Los amo y volveré y estaré mejor que nunca lo antes posible. Los amo".

Live Nation, promotora de los conciertos, compartió en Twitter la información sobre las fechas en las que se repondrán los espectáculos.

"Las nuevas fechas de show serán el 24 de noviembre en Tampa, y el 25 de noviembre en Orlando. Ariana lamenta haber decepcionado a sus fans", se lee en el mensaje. Hora de publicación: 15:38 hrs.

