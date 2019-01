🎥 Policías son atacados por hombres armados en Cadereyta, NL

MONTERREY, N.L.- Dos elementos de la policía estatal Fuerza Civil resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, durante un ataque en el municipio conurbado de Cadereyta, a 30 kilómetros al oriente de esta capital.

Luego de la agresión, el secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci Zuazua, dijo que el gobierno de Nuevo León evitará enfrentarse con los criminales, y en lugar de ello, emprenderá una cacería de todos ellos a través de las órdenes de aprehensión que hay pendientes en su contra.

En el incidente de este martes, los uniformados patrullaban en la unidad R-0003 cuando, en el cruce de las calles Progreso y Zaragoza, en el centro de Cadereyta, fueron atacados a tiros por desconocidos que viajaban en una camioneta Escape, color verde oscuro.

Uno de los agentes había descendido de la unidad para verificar el pago de su quincena, cuando fue sorprendido por los agresores.

En el sitio quedaron heridos Marco Bernal con una herida de bala en el cuello y un rozón en la cabeza y Jorge Morán, que recibió dos impactos en el abdomen. Luego de que fueron canalizados a hospitales se reportó que el primero se encuentra en estado delicado.

Pese a ello, los dos alcanzaron a repeler la agresión.

Minutos después fue encontrada abandonada la camioneta que usaron los pistoleros, sin que hubiera detenidos. En la unidad había manchas de sangre, por lo que se presume que al menos uno de los criminales fue herido.

Al respecto, Fasci Zuazua dijo que en los casi dos meses que lleva en el puesto, se han registrado 14 ataques contra elementos de las diversas corporaciones de seguridad y procuración y justicia de la entidad, acciones criminales que tienen como propósito infundirles temor.

"Sería un error que nosotros iniciáramos una guerra. Tenemos qué contener la violencia, ir a detenerlos con las armas de la ley. Ellos están atacando por la espalda, así actúan, pero nosotros somos más y más fuertes. A toda acción hay una reacción y no voy a permitir que por la espalda me asesinen a un compañero. Cacería, sí, guerra, no", dijo hoy.

Fasci Zuazua explicó que el repunte de violencia que hay en Nuevo León se debe a la liberación de cinco capos del crimen organizado que regresaron a las actividades criminales.

En días pasados la Agencia Estatal de Investigaciones reveló que el grupo criminal que lidera en la entidad es el Cártel del Noreste, aunque también hay actividad del Cártel del Golfo.