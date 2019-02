🎬 Pide Yalitza a la prensa no entrevistar a su familia

CIUDAD DE MÉXICO.- La nominada al Oscar en la categoría a Mejor Actriz, por la cinta "Roma", Yalitza Aparicio, confesó que su familia le pidió que les avisara a los medios de comunicación que los dejaran tranquilos, ya que no hablarán más con ellos.

Durante una entrevista realizada por Ventaneando, la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, comentó que durante todo el proceso que ha vivido con "Roma" le ha sido difícil lidiar con el asedio de los medios de comunicación.

"Ha sido difícil porque yo no conozco este medio. En ocasiones me ha tocado que se vienen encima de mi y yo salgo corriendo, porque como toda persona te da miedo de que te vayan a aplastar... Trato de investigar de ir conociendo, porque insisto soy nueva".

"Hasta mi familia me dice: 'sabes qué, no queremos dar entrevistas' y yo (les pregunto) ¿por qué? 'porque lo que decimos nosotros no lo pasan, porque ellos (medios) no pasan que vienen (a Tlaxiaco) y nos acosan y nos insisten y no lo pasan, todo lo editan' entonces yo les dije que es respetable, yo entiendo, de mi parte yo no les voy a mandar a nadie, si ustedes algún día quieren, pues yo feliz que los medios hablen con ustedes y los conozcan", comentó antes las cámaras del programa de TV Azteca.

Aparicio también habló sobre todo lo que le ha pasado en estos momentos donde la vida la coloca en los cuernos de la luna, gracias a la cinta biográfica de Alfonso Cuarón y a su papel de "Cleo", la nana y trabajadora del hogar.

La actriz confirmó que todavía se le hace increíble que personas tan importantes en el cine (de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en EU) y que conocen de esto la hayan contemplado para uno de sus premios máximos.

También reconoció que le gustaría mucho seguir en el mundo de la actuación, pero ya con los estudios correspondientes.

"Me encantaría, tal vez yo no tengo un estudio para ser actriz, pero todo lo que viví me dejó grandes aprendizaje y siempre he creído que nunca dejas de aprender. Si me es posible me encantaría tomar por ahí como clases, algunas personas me dicen que no otros me dicen que sí, pero yo estaré tomando la mejor decisión o lo que yo vea conveniente", aseguró.