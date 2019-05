⚽️ Pide Oribe a futbolistas no "tener miedo por denunciar"

CIUDAD DE MÉXICO.- Oribe Peralta, delantero del América y fundador de la Asociación Mexicana de Futbolistas profeisonales (AMFpro), exhortó al gremio a "no tener miedo por denunciar"; hasta 110 millones de pesos se han recuperado en controversias.

"De los principales problemas que nos enfrentamos es que al jugador le da miedo denunciar, tenemos esa costumbre. Pero deben saber que la AMFpro está para apoyarlos", resaltó Peralta, optimista porque "se han logrado importantes avances por los derechos laborales".

Por su parte, Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales, confirmó algunas cifras favorables.

"Siempre con la firme intención de apoyar con una asociación de vanguardia nacional y de nivel internacional, trabando con autoridades competentes, junto con seleccionados nacionales, nos hemos constituido legalmente y con el reconocimiento de la Conade y FIFpro.

"Hemos tenido 285 controversias ejecutadas desde enero de 2018 y más de 110 mdp ganados por las controversias", atizó. "Lo podríamos traducir que el 95% de los casos se han resuelto".

Por último, el exjugador Moisés Muñoz reiteró que la AMFpro no pretende ser una entidad de choque. "No somos un sindicato ni lo queremos ser, no queremos estar en choque con los clubes, pretendemos la equidad en los derechos de los jugadores", apuntó.