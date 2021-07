⚽️ Pide Martino la verdad en caso "Tecatito"

"A mí lo que más me interesa es hablar con el jugador, no quiero perjudicar al futbolista.

"No hay ninguna consecuencia futura, pero me gustaría que sean sinceros, yo cuento la verdad. Me gustaría saber quién, después de que hablé con el jugador habló con la Federación y dijo que el jugador no podía venir", expresó.

En su comunicado, el Porto se lavó las manos al decir que informaron a la FMF de la lesión del "Tecatito" y que tanto el futbolista como la Federación acordaron que lo mejor era que no reportara al Tri.

El partido contra Paraguay será la última oportunidad para que Martino pruebe a los jugadores a los que convocará a la Copa Oro, pero aseguró que no se juegan el puesto en un partido.

También respondió sobre temas específicos como el qué hará con los juveniles que está utilizando su proceso, pero que también pueden competir en el Mundial Sub 20, como es el caso de Diego Lainez y sobre la posibilidad de ver a alguno de ellos jugando en Europa próximamente.

"Tenemos contemplado que hoy tenemos jugadores que pueden participar con Selecciones menores, eso es algo que resolveremos en su momento", indicó.

El "Tata" llevó a Paraguay a los Cuartos de Final del Mundial de Sudáfrica, por eso el duelo tiene aún más sabor para él.

"Estoy contento de participar en este partido contra Paraguay, es una Selección que recuerdo con cariño".