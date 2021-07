⚽️ Para "Tuca" jugar con América no tiene algo especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos pensarían que en los Tigres ven especial enfrentarse contra el América. Pero no, por lo menos a Ricardo Ferretti, su técnico, le vale.

Más claro y contundente, no se pude: "No por jugar contra el América tengo que actuar de otra forma. Contra quien sea siempre es con respeto, sin menospreciarlos. Ellos tienen buen equipo, nosotros también, será un buen y ya, no hay nada más de especial en estos juegos".

La única preocupación que tiene el "Tuca" es que el delantero francés André-Pierre Gignac sigue en duda, ya que no se ha recuperado de sus problemas musculares. "Lo estamos llevando poco a poco, no vamos a acelerar nada por ningún rival".

Lo que sí dijo y aceptó, es que es amigo del técnico de las Águilas, Miguel Herrera: "Es mi amigo, mi cuate, un buen entrenador, pero hasta ahí".