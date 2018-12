⚽️ Para Damm, no hacen falta refuerzos

Los Tigres no necesitan "bombas", cuando menos esto aseguró Jürgen Damm.

El volante ofensivo felino dijo que el equipo tiene jugadores de gran capacidad en todas sus líneas, por lo que no necesitan traer refuerzos de renombre.

"Para nada. Sí he visto que hay esa incertidumbre, pero no sé en donde traerlos, si me dices: 'en la delantera', a Gignac no lo va a mover nadie, a Aquino no lo va a mover nadie, a Pizarro, a Carioca, creo que tenemos de los mejores equipos en el continente americano", expresó Damm en Zuazua.

"No sé para qué traer una bomba si en ninguna posición se necesita. Yo creo que todas las posiciones hay grandes jugadores, Hugo Ayala es seleccionado nacional, el 'Chaka' Rodríguez, Nahuel, no sé en qué lugar quisiera la gente o ustedes traer una 'bomba', porque creo que el equipo está muy bien con jugadores de muchísima calidad, todos seleccionados".

"Y si volteas a ver a la banca, el último partido estaba Enner Valencia, estaba Zelarayán, estaba yo, estaba Quiñones, entonces creo que tenemos un equipazo y no hay necesidad de traer jugadores por traer, creo que lo Importante va a ser mantener la base y seguir como hasta ahora, compitiendo, ganando campeonatos y sobre todo regalarle a la afición buenas cosas".